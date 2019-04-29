"Трое в йоге": Сергей Бабкин поразил спортивным фото с беременной женой

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

В ожидании чуда жена музыканта решила не отказываться от спортивных упражнений

Украинский музыкант, участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин - примерный семьянин и регулярно делится в сети фото с любимой супругой Снежаной и детьми Артуром и Веселиной. Скоро их ждет пополнение - не так давно артист поразил поклонников сообщением о том, что его жена беременна третьим ребенком и уже находится на приличном сроке. Несмотря на интересное положение, пара решила не отказываться от любимой йоги - ведь при разумном подходе она весьма полезна беременным.

На своей странице в Instagram Бабкин поделился впечатляющим снимком, на котором они с любимой замерли в парной асане. Сергей стоит в позе "собака головой вниз", а Снежана лежит на его спине, при этом держа ступни ног руками.

"Трое в йоге", - подписал фото музыкант.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Поклонники пары оставили множество восхищенных и пораженных комментариев.

"Мои любимые йоги!"

"Ой, у вас ребеночек в животике)) класс"

"Молодці!!! Ви неймовірні!!!"

"Вы молодцы. Обожаю вашу семью""

Какие же вы молодцы!! Обожаю вас обоих! Всегда приятно смотреть на вашу пару, душа разворачивается! Лёгкого вам разрешения! ))) Обычно в тонику, но тут в третью доминанту, сто процентов)))"

"Оце так підтримка одне одного"

"Наши чудаки! Всем красоты, гармонии, любви!!!"

"Доверие - это очень круто! Счастья"

Напомним, недавно беременная Снежана Бабкина растрогала сеть нежным фото.

К слову, у Сергея Бабкина стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.