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"Трое в йоге": Сергей Бабкин поразил спортивным фото с беременной женой

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 17:14
"Трое в йоге": Сергей Бабкин поразил спортивным фото с беременной женой
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

В ожидании чуда жена музыканта решила не отказываться от спортивных упражнений

Украинский музыкант, участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин - примерный семьянин и регулярно делится в сети фото с любимой супругой Снежаной и детьми Артуром и Веселиной. Скоро их ждет пополнение - не так давно артист поразил поклонников сообщением о том, что его жена беременна третьим ребенком и уже находится на приличном сроке. Несмотря на интересное положение, пара решила не отказываться от любимой йоги - ведь при разумном подходе она весьма полезна беременным.

На своей странице в Instagram Бабкин поделился впечатляющим снимком, на котором они с любимой замерли в парной асане. Сергей стоит в позе "собака головой вниз", а Снежана лежит на его спине, при этом держа ступни ног руками. 

"Трое в йоге", - подписал фото музыкант.

&quot;Трое в йоге&quot;: Сергей Бабкин поразил спортивным фото с беременной женой

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Поклонники пары оставили множество восхищенных и пораженных комментариев.

  • "Мои любимые йоги!"
  • "Ой, у вас ребеночек в животике)) класс"
  • "Молодці!!! Ви неймовірні!!!"
  • "Вы молодцы. Обожаю вашу семью""
  • Какие же вы молодцы!! Обожаю вас обоих! Всегда приятно смотреть на вашу пару, душа разворачивается! Лёгкого вам разрешения! ))) Обычно в тонику, но тут в третью доминанту, сто процентов)))"
  • "Оце так підтримка одне одного"
  • "Наши чудаки! Всем красоты, гармонии, любви!!!"
  • "Доверие - это очень круто! Счастья"

Напомним, недавно беременная Снежана Бабкина растрогала сеть нежным фото.

К слову, у Сергея Бабкина стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.

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