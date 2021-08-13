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Трижды дедушка Виктор Павлик рассказал, каково это - снова стать отцом в 55

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 15:45
Трижды дедушка Виктор Павлик рассказал, каково это - снова стать отцом в 55 Виктор Павлик с женой Катей (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Дмитрий Войналович

В прошлом году Виктор Павлик женился на младшей на 28 лет возлюбленной - концертной директорше Екатерине Репяховой. Прошел год, и пара поделилась счастливой новостью - ждут пополнения.

Впрочем, если для девушки этот опыт новый, то Виктор стал отцом уже в четвертый раз.

О том, хватает ли сил 55-летнему маэстро воспитывать сына, он рассказал в интервью "Люкс ФМ".

Трижды дедушка Виктор Павлик рассказал, каково это - снова стать отцом в 55Трижды дедушка Виктор Павлик рассказал, каково это - снова стать отцом в 55

Виктор Павлик с новорожденным Мишей (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павлик признается - с появлением сыночка сделал немало выводов. Мол, в 55 стать папой сложно, потому что ощущения очень необычные.

"Бог послал этого ребенка. К счастью, он здоров. Но очень странно, что у меня есть внуки, которым мой Михасик - дядя. Когда тебе 55, чувствуется, что держишь в руках сокровище. Всех своих детей люблю, но больше начинаешь ценить. Чувствую, что не добавил воспитания старшим детям. Но я был рок-н-рольщик. Постоянно в поездках", - вспоминает исполнитель.

Хотя от активного творчества, командировок не собирается отказываться даже сейчас.

Единственное, что его пугает - не чувствует столько силы, как 30 лет назад. Раньше мог давать по три концерта в день, а сейчас вполне хватает одного.

Раньше жена Павлика показала фигуру в купальнике через два месяца после родов.

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Виктор Павлик
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