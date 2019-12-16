Трио красавиц: Лилия Ребрик с дочками снялась в новогодней фотосесии

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На этот раз Ребрик решила затронуть тему детской гигиены

Лилия Ребрик - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая с удовольствием публикует фото и видео со своими детьми, не скрывая их лица и т.д. Украинская телеведущая и актриса регулярно делится “семейными обновлениями”. Кроме того, у ее старшей 7-летней дочери Дианы уже есть свой instagram-аккаунт. Так что звездная мама явно пророчит своим девочкам не менее “звездное будущее”. К примеру, Диана активно пробует свои силы в роли модели - девочка принимала участие в показах детских коллекций от украинских дизайнеров!

На днях Ребрик поделилась с поклонниками новым семейным снимком, на котором позирует с девочками - Дианой и младшенькой Полиной (в апреле 2019 года девочке исполнился год). На снимке мама с дочками позируют на кухне. На Лилии - уютное трикотажное платье серого цвета, талию подчеркивает кожаный ремешок в тон платья. Девочки также одеты нарядно: на Диане фатиновая юбка и свитерок, Полина - в белом платьице и оранжевой кофточке. Снимок получился по-домашнему уютным.

Лилия Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На этот раз Лилия решила поделиться “гигиентическим опытом” своей семьи, а именно - чистка зубов.

“Поява перших зубів у малюка - завжди хвилюючий момент для батьків. Відразу ж виникає ряд запитань: як правильно стежити за гігієною порожнини рота дитини, яку вибрати щітку і особливо - зубну пасту. У Діани вже є своя улюблена зубна паста. Кожного ранку донечки біжать з татом до ванної кімнати, щоб зіграти в гру «Вгадай, з яким смаком сьогодні зубна паста». Доньку це дуже забавляє. Саме ця паста врятувала нас свого часу від невдалих спроб почистити зуби з дитиною. Маленька Поліна не відстає від старшенької… не дочекається, коли вже настануть гігієнічні процедури. А як вам вдається привчити своїх малюків чистити зуби?” - делится опытом и уточняет у поклонников Лилия.

Кстати, до этого Лилия показала поклонникам другое домашнее фото. На нем телеведущая позирует, сидя на полу. Ребрик также демонстрирует простой расслабленный образ для дома - серебристая юбка-плиссе длины миди. Также свитер крупной вязки и удобные мягкие мокасины.

Ребрик демонстрирует уютный образ для дома (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Ребрик похвасталась редким фото с братом-известным певцом.