Три раза делал мне предложение: Дорофеева рассказала о знакомстве с Дантесом и их "лавандовой" свадьбе

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица призналась, что в начале отношений жутко ревновала любимого и устраивала скандалы

Экс-участница популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отмечает 30-летний юбилей - 21 апреля певице исполнилось 30 лет. Ее муж, телеведущий и артист Владимир Дантес в своем стиле поздравил любимую, заодно поделившись ее пляжным снимком в купальнике и похваставшись, какая у него "фотогеничная жена". Исполнительница же дала откровенное интервью "Каравану историй", в котором рассказала о знакомстве и начале отношений с будущим мужем, их красивой свадьбе и о том, хочет ли она иметь детей.

Судьбоносное знакомство произошло в поезде по дороге на фестиваль - причем Надя тогда имела большие проблемы с кожей и была уверена, что Вова не обратит на нее внимания. Однако вышло наоборот и они заинтересовались друг другом, хотя артистка на тот момент жила с другим парнем.

"В 2011 году мы отправились на фестиваль «Золотой граммофон» в Крым. Ехали в поезде вместе с другими артистами – Алёшей, Эрикой и группой «ДиО.фильмы» (Дантесом и Олейником). Мы были в одном купе, болтали, смеялись. Дантес на меня даже не смотрел. А когда я вышла из купе, чтобы немного остыть – в коридоре было прохладно, – Вова вышел вслед за мной и накинул мне на плечи свою куртку. Должна признаться, что я о нем уже тогда подумывала. Как-­то мы с подружкой стали в шутку подбирать мне жениха из шоубиза. Остановились на Вове. Мне импонировало, что он красивый, наглый и загадочный. А мне нравятся плохие парни.

Мы постояли в коридоре, потом еще поболтали с другими, а когда я собралась спать, Вова вдруг открыл дверь моего купе, зашел и сказал: «Я на тебе женюсь». И вышел. Было приятно, но я не восприняла его слова всерьез. Слышала, что он ловелас, крутил любовь чуть ли не с половиной музыкальной тусовки.

Перед началом фестиваля мы с Позитивом, Олейником и Дантесом пошли к морю. Вова спросил, где я живу. Я ответила, что на Печерске. «Ты что, такая богатая?» – «Нет, – говорю, – мы с парнем вдвоем квартиру снимаем». Позитив вмешался: «Да там парень такой, не очень». Вова тут же предложил: «Так переезжай ко мне!» Он, как выяснилось, жил через три дома от меня. Мы посмеялись, не более. После концерта разъехались по гостиницам. А утром, помню, меня накрыло жгучее желание получить от Вовы эсэмэс. И он действительно написал! Это было формальное сообщение, он просто спросил, как дела, но мы продолжали переписываться несколько дней, пока я гостила в Крыму у родителей", - поделилась Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Вернувшись из той поездки, певица окончательно порвала со своим нынешним парнем. А уже вечером в тот же день случился их с Дантесом первый поцелуй - причем на публике! Через неделю влюбленные уже жили вместе.

"В день приезда я с утра поговорила с Антоном, расставила все точки над i, а в обед мне пришло сообщение от Дантеса: «Включи радио «Люкс­FM»». Вова в это время давал интервью на радио и сказал, что влюбился в солистку «Время и Стекло». Это была приятная неожиданность! Вечером мы встретились на церемонии вручения премии «Хрустальный микрофон», но Вова меня как будто вообще не узнал, прошел мимо и даже не поздоровался. Это меня сбило с толку. После премии мы пошли большой компанией на after-party и в первый же вечер поцеловались – при всех, при Позитиве, его девушке Ане и Вадиме Олейнике. Надо сказать, что Вова не любит целоваться на публике, считает это неприличным. Но в тот момент просто не смог удержаться. Когда вез меня домой на такси, признался, что не хочет меня отпускать, ведь дома меня ждет Антон. Я пояснила, что мы расстались, хотя пока и живем под одной крышей. А через неделю я переехала к Вове", - рассказывает их историю Надя.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поначалу в их паре царили настоящие страсти - девушка очень ревновала Владимира и устраивала ему скандалы.

"Я думаю, это хорошо, что мы прыгнули в омут, не успев подумать. Возможно, если бы не жили вместе, то из­-за мелких ссор, эмоциональности и упрямства потеряли бы друг друга. У нас была сумасшедшая любовь, с ревностью, как в итальянской семье, со скандалами и битьем посуды… Я ревновала Вову к прежним девушкам. Сейчас я понимаю, что это было глупо, ведь прошлое не имеет значения. Потап по-­отцовски предупреждал, что это может плохо для меня кончиться. Хотел, чтобы мы проверили свои чувства временем, прежде чем отношения станут публичными. Грамотный продюсерский ход. Но года через два папарацци стали нас фотографировать вместе, и смысла скрываться уже не было", - отмечает исполнительница.

А вот предложение Дантес ей делал аж три раза - и каждый раз она соглашалась!

"За четыре года, что мы были вместе до свадьбы, Вова три раза делал мне предложение. В первый раз – «игрушечное», надев мне на палец кольцо из проволоки от шампанского. Во второй раз кольцо было настоящим – Вова устроил мне сюрприз за городом, куда мы поехали на шашлыки с друзьями. Я как будто участвовала во флешмобе, должна была найти что­то в «отражении себя», и в итоге оказалось, что он спрятал коробочку с кольцом в зеркальном шкафчике, причем в туалете, – это было единственное зеркало в номере. Я два часа провела на телефоне, хвастаясь подружкам, что Вова сделал мне предложение.

Мы хотели пожениться, но тогда на красивую свадьбу денег не было. А когда появились, Вова сделал предложение еще раз, уже по всем романтическим канонам, и снова в прямом эфире. Он тогда работал ведущим на утреннем шоу «Люкс FM». В день рождения моей мамы, 16 марта, он подстроил так, чтобы я позвонила на радио и передала ей поздравление. В это время, согласно его хитрому плану, подружки везли меня якобы на примерку к дизайнеру. Когда я закончила говорить, Вова сказал, что у него тоже есть что­-то важное. И спросил: «Выйдешь за меня?» Я, конечно, закричала: «Да!»

Вова попрощался со мной в эфире, сказал, что увидимся вечером, а сам в это время рванул на место, куда меня везли, и встретил с цветами и кольцом от Tiffany, о котором я мечтала (это оригинальное украшение в виде ремешка). И неожиданно выбежали операторы с камерами. Я много раз пересматривала это видео, оно меня очень трогает…" - вспоминает счастливая Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Свадьбу же они сделали "лавандовую" и она получилась очень трогательная. Невесту в алтарю вел ее продюсер Потап.

"К свадьбе мы готовились полгода. Расписались за три дня до торжества и чувствовали себя счастливыми от самого процесса. Даже просто поставить подписи – это был кайф. На торжество деньги заработал Вова благодаря своему участию в телепроектах. Муж вообще меня балует: все деньги, которые зарабатываю я, – мои, все деньги, которые зарабатывает он, – наши.

У нас была «лавандовая» свадьба. Я как­-то увидела красивое фото в интернете – нежная веточка лаванды в чашке – и захотела сделать свадьбу в таком стиле. Позвонила маме в Симферополь, зная, что она выполнит любую просьбу. И родители нашли поля, где выращивают лаванду, собрали мне четыре мешка – один собственноручно, а три купили. Передавали цветы в Киев автобусами, контрабандой.

Параллельно мне в Киеве шили платье, и на каждой примерке приходилось его ушивать: я все время худела от переживаний. Ни один из моих пап, к сожалению, не смог приехать на свадьбу, и Потап стал моим посаженным отцом, именно он вел меня к алтарю. В итоге свадьба получилась прекрасная и трогательная. Я спела песню, написанную для Вовы. Позитив даже прослезился, ведь мы писали ее вместе, в промежутках между концертами, по ночам, в дороге.

Мы пригласили журналистов. Мне доставляло удовольствие рассказывать о том, как я счастлива с любимым, нравилось, что мы ничего не скрываем. Гостей было семьдесят, в основном нам дарили деньги, и этой суммы как раз хватило, чтобы съездить в свадебное путешествие в Барселону", - рассказала певица.

Фото: Свадьба Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, 2015 г. (karavan.ua)

Что касается детей, они с мужем хотят их завести, однако немного позже.

"На проекте «Голос. Діти­ 4» у меня даже проснулся материнский инстинкт. Раньше я боялась думать об этом, мы с Вовой были не готовы и боялись ответственности. Детей хотим, но не сейчас. Однако я чувствую, что рано или поздно это случится и мы придумаем, как все совмещать. А пока нужно реализовать себя и подготовиться материально", - говорит Надя.

Напомним, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал об действенном способе укрепления отношений на карантине.