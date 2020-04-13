Тренировка со звездой: Настя Каменских показала эффективные упражнения для упругих ягодиц

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица предложила поклонникам потренироваться вместе с ней под веселые хиты

Настя Каменских не разрешает себе лениться даже на карантине и постоянно чем-то занята. Певица работает со своей командой онлайн и посвящает немало времени домашним хлопотам - которые, по ее признанию, ей очень даже нравятся! Звезда отметила, что любит готовить, но при этом следит за рационом и употребляет только здоровую еду. Кроме того, Настя делится в сети разнообразными полезными советами о том, как сделать самоизоляцию продуктивной и раскрывает свои секреты красоты.

Не забывает Каменских и о любимом спорте! От утренних пробежек пришлось отказаться, вместо этого певица теперь регулярно проводит онлайн-тренировки вместе со своими фанами, показывая, как правильно прорабатывать разные мышцы и участки тела.

На этот раз артистка предложила упражнения для упругой "попы, как у Ким" - конечно же, именно под этот свой хит! Видео с тренировкой она опубликовала на своем канале в Youtube.

В ролике звездный фитнес-тренер предстала в черно-розовом облегающем комбинезоне, оранжевых кроссовках и с пучком на голове, а также без макияжа. Во время карантина она старается дать коже отдохнуть и редко пользуется косметикой.

"Я подготовила для вас классные видео с тренировками на разные группы мышц! И каждая из этих тренировок будет под ваши любимые хиты, чтобы создать вам бодрое настроение! Первое видео из этой серии уже на моем YouTube канале! Думаю, вы догадались, какие мышцы и под какую песню мы будем тренировать в первую очередь! И не забывайте - все по 3 подхода! И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ!!! Записи всех спортивных прямых эфиров тоже постепенно появятся на YouTube канале, так что теперь вы сможете тренироваться в любое время! Надеюсь, я порадовала вас! А дальше дело за вами!" - написала Настя в своем Instagram.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских дала советы, как сделать карантин продуктивным и заняться самосовершенствованием. Для примера она расписала необходимые шаги для тех, кто хочет похудеть и подтянуть фигуру.