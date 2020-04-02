Тренировка перед детками: Холостяк-9 осуществил мечту своей избранницы

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова показала нового любимчика

Холостяк-9 Никита Добрынин со своей избранницей и победительницей романтического проекта Дашей Квитковой остаются дома на самоизоляции. Звездная пара, за судьбой которых следят тысячи поклонников, зря времени дома не теряют. Очень активно Никита и Даша стали выходить в прямые эфиры с тренировками. Эта “фитнес-волна” затронула многих украинских селебритис. При этом во время одной из тренировок Квиткова призналась, что не до конца довольна своей фигурой и не считает ее идеальной. По словам Даши, она сладкоежка. И даже поздно вечером за просмотром сериалов с любимым может “захомячить” что-нибудь сладкое. Так что регулярные тренировке победительнице 9-го сезона “Холостяка” очень нужны.

Также пара активно занимается развитием своих блогов. Ребята снимают фото и видео, показывая детали домашней жизни. Однако теперь Никите и Даше будет веселее. У участников реалити-шоу появился домашний любимчик — шотландская вислоухая кошка!

Никита Добрынин решил в нелегкое и стрессовое время карантина сделать своей возлюбленной приятный сюрприз и осуществить ее давнюю мечту. Так, Холостяк-9 подарил возлюбленной котенка! К сожалению, заснять реакцию Квитковой не удалось. Но она сама поспешила снять видео, в котором показала заплаканное от счастья лицо.

“Расплакалась как маленькая девчонка, потому что любимый решил устроить мне сюрприз и подарил мне этого маленького пупсика. Это мальчик! Такой красивый малыш”, — восторженно комментирует Даша.

“Никита сказал, что этот котенок будет нашей тренировкой перед детками, — отметила “холостячка”. — Потому что если мы заведем себе еще и собаку, то никаких детей у нас уже не будет. Никите постоянно рассказывала о том, как я хочу кошечку. И мы все время спорили, потому что Никита хочет собачку. И это для меня такой сюрприз, потому что я думала, что мне кошечки уже не видать”.

Похоже, что теперь возлюбленные будут засыпать поклонников фото и видео со своим новым котенком. И кстати, ему ведь еще предстоит выбрать имя.

Напомним, ранее Холостяк-9 с невестой высказались о переносе свадьбы и кризисе в отношениях.