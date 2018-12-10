"Тремя словами": Соня из сериала "Школа" обратилась к фанатам (фото)

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

Маша Кондратенко спросила поклонников о любви

Украинская актриса и певица, исполнительница роли Сони в сериале "Школа" Маша Кондратенко задала фанатам личный вопрос.

В своем Instagram-аккаунте телезвезда попросила всех, кто когда-нибудь любил, описать это чувство тремя словами. Публикацию Маша сопроводила соблазнительным фото.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

Поклонники молодой актрисы, конечно же, написали сотни комментариев в ответ на просьбу Маши.

Как оказалось, у многих любовь ассоциируется с такими словами, как "боль", "предательство", "расставание", "терпеливость", "обида".

Правда, большинство, все же, написали что-то в духе "доверие, понимание, поддержка", "взволнованность, страх, бабочки в животе" и тому подобное.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

А вообще, отметила одна из поклонниц Маши, "описать любовь никак не можно, ведь любовь - это любовь, и как ее не называй, она разная, и есть только одна, которая всем нравиться и это - настоящая".

Напомним, ранее Маша Кондратенко поделилась фотографией в крайне необычном образе. На снимке звезда "Школы" позирует в парике ультрафиолетового цвета и с выразительным макияжем.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

Ранее Ната из популярного сериала "Школа" призналась, что в юном возрасте переживала несчастную любовь, которая помогла ей в творчестве.

А другая звезда этого телепроекта Карина Чернявская поразила поклонников чувственными фото.

Видео: РБК-Украина