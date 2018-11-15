"Дозрівають, як вино": Скрипка розповів, чому його пісні рідко беруть на радіо

Фото: Олег Скрипка (РБК-Україна)

Знаменитий український рок-музикант поговорив із журналістами про творчість, вино та про новий альбом гурту "ВВ"

Культовий український музикант Олег Скрипка зізнався, що зараз його нові пісні рідко беруть на радіо. Про це він розповів під час зустрічі із журналістами, коли презентував власну марку вина. Також він сказав, що зараз рано прогнозувати, коли саме вийде новий альбом гурту “ВВ”.

На його думку, його нові пісні не беруть на радіо через певні звички і смаки, які давно склалися в Україні. Також через те, що в Україні звикли до “іншого” формату звучання треків.

"В Україні звикли до певного звуку, до певного аранжування. І коли ти приходиш на радіо з піснею, яка має інший звук, інше аранжування, твій продукт просто не беруть на радіо, на телебачення. Це те, з чим я зіткнувся”, - сказав Скрипка.

Він додав: часто його пісні “вистрілюють” через багато часу після того, як вони були написані.

Фото: “Пісня "Кобіта" була написана у 1993 році, і вона лежала на полиці стільки років” - Олег Скрипка (РБК-Україна)

“Скажімо, пісню "Весна" ми написали у 1993 році, а у 1997-му вона раптом "вистрілює". Пісня "День народження" – це десять років, пісня "Чіо Чіо Сан" – це двадцять років. Наша пісня "Кобіта" була написана у 1993 році, і вона лежала на полиці стільки років. І зараз пісні для нового альбому – це пісні з історією. Ці пісні лежать у мене в папочках на комп’ютері, іноді час від часу дивлюся на дату створення – мені страшно! Виходить, що треки дозрівають, як вино", - каже Олег Скрипка.

За його словами, власні пісні Олега Скрипки пишуться швидше, а от треки із гуртом “ВВ” - повільніше.

“Також фестиваль “Країна Мрій” переживає не найкращі часи. Зараз по фестивалях - велика конкуренція. Спонсори не ризикують вкладати кошти, адже через економічну ситуацію у них не такі великі бюджети, які були раніше”, - додав Скрипка.

Тим не менше, каже артист, у гурту “ВВ” є давні фани, а нових шанувальників стає все більше.

“Я бачу, як на мої концерти приходять відразу три покоління публіки. Часто бачу, що є 15-річні фанати гурту "ВВ". Вони нашу музику слухають, вони в неї вникають, і це приємно" – сказав артист.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка прокоментував війну на Донбасі, порівнявши її із розпадом Радянського Союзу.

Крім того, лідер гурту “ВВ” викликав справжній фурор під час свого концерту у Мінську.

Відео: Олег Скрипка презентував власну марку вина у Києві (video.rbc.ua)