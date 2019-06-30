Травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о школьных годах

Травести-дива Монро показала фото в образе выпускницы (фото: instagram.com/monritta)

Монро порадовала своих поклонников образом выпускницы

Эпатажная травести-дива Монро показала своим поклонникам фотографии в образе выпускницы и рассказала о школьном времени. Новые снимки Монро опубликовала на своей странице в Instagram.

Монро отметила, что окончила школу 25 лет назад. По ее словам, это был один из самых счастливых моментов в ее жизни, наравне с первым появлением на публике и признанием "я люблю тебя".

Она также заявила, что школа - это не чудесно, как поется в одной песне, которую ставят на выпускных. По ее словам, школьные годы - не лучшие годы в ее жизни, как ей говорили учителя.

Травести-дива Монро показала фото в образе выпускницы (фото: instagram.com/monritta)

"Они нагло и цинично врали, видя какие дети и подростки жестокие и, как строилась постсовковая система образования, основанная на унижения и подавления любой индивидуальности", - написала Монро.

Она рассказала, что у нее был выпускной, хотя финансовое положение ее семьи было весьма критичным, но родители нашли нужную сумму для праздника, который прошел с шампанским и танцами под Анжелику Варум.

"Чтобы вы понимали, я вычеркивала дни до окончания учебного года в специальном календаре, в который выписала, сколько тех или иных уроков осталось отсидеть", - вспоминает травести-дива.

Травести-дива Монро показала фото в образе выпускницы (фото: instagram.com/monritta)

Монро также рассказала, что на выпускной мама ушила ей брюки от папиного синего костюма в полоску, но пиджак на ней свисал.

"Белая рубашка, галстук и какие-то туфли. Официальная часть, вручение аттестатов, одна четверка... А душа требовала каблуков и начеса в стиле Синди Кроуфорд", - заявила Монро.

По ее словам, на выпускном они веселились до утра и рассвет встречали на трамвайной остановке. Но рассвет так и не увидели из-за того, что небо было затянуто облаками.

"Я благодарю школу за уроки жизни, которые меня не сломали, за знания, которыми никто не научил пользоваться, и за отвращение ко всему "строем", "по звонку" и "к доске!". А всем школьникам желаю быстрее определяться и планировать свою взрослую жизнь, отстаивая свой выбор!" - подытожила Монро.

Напомним, что Монро поделилась красочными фото у океана в мини-платье и без макияжа.

Ранее сообщалось о том, что Монро впечатлила своей "магической трансформацией".