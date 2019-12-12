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"Куда деть щеки?" Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 12:56
"Куда деть щеки?" Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности
Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Звезда показала, как выглядела, когда ей был 31 год

Украинская травести-дива Монро, которая обычно демонстрирует своим подписчикам в Instagram фото в провокационных образах, решила показать, какой была десять лет назад.

Звезда выложила в свой микроблог коллаж, на котором можно увидеть ее в 31 и 41 год. На первом снимке Монро наряжена в праздничный наряд, усыпанный камнями и пайетками, а также с массивными украшениями. Волосы травести-дивы покрашены в платиновый блонд, а макияж выглядит вызывающе.

На другом фото Монритта уже в более сдержанном наряде - черном плаще и с легким мейк-апом. Волосы также приобрели более благородный оттенок.

Можно заметить, что сейчас травести-дива выглядит стройнее, чем раньше.

"Прекрасное время было", - подписала кадр звезда.

&quot;Куда деть щеки?&quot; Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta

Поклонники Монро также обратили внимание на то, что сейчас она выглядит лучше, чем десять лет назад.

  • А вы себе на каком фото больше нравитесь? Мне очень нравится второе, да и вообще все фотосессии у Юли. А время будет еще прекрасней! Ведь многое зависит от нас самих! Да?
  • Куда деть щеки?
  • Сейчас лучше!
  • Вы на левой фотке выглядите старее, чем на правой, как?
  • Сейчас вы красивее намного! Возраст к лицу.
  • Как лицо так сузили? Красота! Это операция или липолитики?
  • Бенджамин Батон современности!

&quot;Куда деть щеки?&quot; Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Скриншот: instagram.com/monritta

&quot;Куда деть щеки?&quot; Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Скриншот: instagram.com/monritta

&quot;Куда деть щеки?&quot; Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Скриншот: instagram.com/monritta

Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.

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