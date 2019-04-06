"Только осознала": Регина Тодоренко в коротких шортах рассказала о достижении сына

Регина Тодоренко продолжает рассказывать о своем сыне
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно призналась, по чему скучает больше всего, в своем Instagram похвасталась о достижении своего сына Михаила.
Тодоренко призналась, что его паспорт начал заполняться штампами с 3-х месяцев. При этом первой страной стали ОАЭ.
Свой пост телеведущая дополнила фотографией в коротких шортах.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
"Вы любите путешествовать с детьми, или это всегда накладно и сложно?" - написала она.
Пользователи сети активно прокомментировали фото и подпись к нему.
"Я очень люблю путешествовать с сыном. Первый раз взяли его с собой в 5 месяцев, а сейчас на его счету уже 6 стран!";
"Я считаю что с маленьким ребенком - это не отдых. Летаем пока отдыхать сами";
"Как вас только не пристрелили там за голые ноги";
"Я считаю безкультурьем нарушать традиции и религиозное мировоззрение нации в чью страну ты приезжаешь";
"Люблю, но лучше на машине. Так я могу взять с собой что хочу. Остановится, где хочу";
"Мой путешествует с 2 месяцев. Причем 4 из 5 перелетов были трансатлантическими и с пересадками";
"На заднем фоне девушка в шоке";
"Не люблю когда другие путешествуют с детьми и мешают людям";
"Обожаю летать со своим милыми, подрастающим сыном. Ему уже 12 лет";
"Накладно и сложно, но так классно! Видеть, как они радуются увиденному, гуляют по песочку и морю";
"Я очень люблю, только средств не хватает".
Напомним, что похудевшая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа.
Ранее сообщалось о том, что Влад Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына.