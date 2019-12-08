"Только для девушек": Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

Звезда показала, как отдыхает в Восточной Азии
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно решила посетить Китай.
Соответствующие кадры она опубликовала на свою страничку в Instagram. На них можно увидеть 32-летнюю Никитюк в окружении местных экзотических блюд.
"Привет, Китай! Полезный завтрак по-китайски! Только для девушек:
- Суп из черного ворона и его гнезда)
- Голова селезня и его яйцо!
- Пельмешки с коровьим выменем.
Очень питательно и лаконично!" - написала в сети Леся. Также она проиллюстрировала данные блюда.
Подписчики знаменитости высказали свои мнения по поводу данных блюд:
(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)
(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)
(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что Леся Никитюк имеет большой опыт путешествий. Во время того, как звезда была ведущей шоу "Орел и Решка", она объездила буквально весь мир.
Напомним, ранее Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа.