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"Только для девушек": Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.12.2019 - 12:59
"Только для девушек": Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда показала, как отдыхает в Восточной Азии

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно решила посетить Китай.

Соответствующие кадры она опубликовала на свою страничку в Instagram. На них можно увидеть 32-летнюю Никитюк в окружении местных экзотических блюд.

"Привет, Китай! Полезный завтрак по-китайски! Только для девушек:
- Суп из черного ворона и его гнезда)
- Голова селезня и его яйцо!
- Пельмешки с коровьим выменем.
Очень питательно и лаконично!" - написала в сети Леся. Также она проиллюстрировала данные блюда.

&quot;Только для девушек&quot;: Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

&quot;Только для девушек&quot;: Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

&quot;Только для девушек&quot;: Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

Подписчики знаменитости высказали свои мнения по поводу данных блюд:

  • Крутяк. За тобой не успеть. Как у Высоцкого "Сегодня она сдесь, а завтра будет в Осло...". А еда в Китае и правда ничего. И оформлять, черти, умеют.
  • На второй фотке птеродактиль???
  • Жесть.
  • В Китай нужно ездить тем, кто хочет похудеть.
  • Зато фигура не пострадала. Лесина диета—смотреть можно,есть нельзя!
  • Из этого всего красивая только Леся. Остальное - гадость.

&quot;Только для девушек&quot;: Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Только для девушек&quot;: Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Только для девушек&quot;: Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что Леся Никитюк имеет большой опыт путешествий. Во время того, как звезда была ведущей шоу "Орел и Решка", она объездила буквально весь мир.

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа.

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