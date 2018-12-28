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Тина Кунаки и Венсан Кассель ждут первенца (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2018 - 18:16
Тина Кунаки и Венсан Кассель ждут первенца (фото)
Фото: Винсан Кассель (instagram.com/vincentcassel)

После того, как влюбленные сыграли свадьбу папарацци пристально следят за фигурой Тины, чтобы первыми узнать о беременности знаменитости

Фото, которое породило слухи о возможном интересном положении итальянской топ-модели Тины Кунаки, жены актера Венсана Касселя, случайно сделали папарацци в Париже, во время прогулки супружеской пары, уже попали в соцсети.

Если новость подтвердят супруги, которые пока не делали никаких заявлений по поводу возможной беременности, то для Кунаки этот ребенок станет первенцем. Кассель уже дважды отец, и воспитывает двоих детей от Моники Беллуччи: 14-летнюю Деву и 8-летнюю Леони.

Тина Кунаки и Венсан Кассель ждут первенца (фото)

Фото: Снимки папарации уже просочились в соцсети (instagram.com/redcarpetmood)

Округлившийся животик Тины, еще более отчетливо можно рассмотреть на снимках из кафе, сделанных во время ужина с друзьями. В соцсети просочился один из снимков, который вызвал бурю волнений поклонников. На нем, Тина, которая в последнее время перестала постить фото в обтягивающей одежде и купальниках в Instagram, "засветила" округлившийся животик. 
Напомним, что отношения Венсана Касселя и Тины Кунаки начались в 2016 году, а в этом году влюбленные сыграли свадьбу. 
Напомним, что ранее мы писали о недавнем совместном выходе в свет супругов на премьеру фильма "Император Парижа", в котором Венсан сыграл главную роль. На снимках сделанных в кинотеатре Тина выглядит стройной и заподозрить ее в беременности не представлялось возможным

Кроме того мы сообщали, что известная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде. Она призналась, что давно уже состоит в отношениях и вполне счастлива.

Отметим, Моника Белпуччи недавно позировала для глянца в нарядах украинских дизайнеров

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