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Тина Кароль с сыном покорила самую высокую гору Украины и ошеломила захватывающими кадрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2020 - 12:04
Тина Кароль с сыном покорила самую высокую гору Украины и ошеломила захватывающими кадрами
Фото: Тина Кароль с сыном Вениамином (instagram.com/tina_karol)

Певица отправилась с сыном Веней в Карпаты

Тина Кароль вместе с сыном Вениамином долго находилась на самоизоляции в загородном доме. Мальчик прилетел к маме из Великобритании и более двух месяцев был с ней рядом и проводил максимум времени вместе. Теперь же Тина решила разнообразить свой досуг с 11-летним Веней и отправилась в… Капраты! Певица постоянно публикует захватывающие дух кадры в Instasories, а ее поклонники деляться ими в фан-аккаунтах украинской поп-дивы.

Так, певица предпочитает проводить досуг активно, она много ходит по гористой местности, с интересом наблюдает за жизнью, кипящей в украинских Карпатах,например, наведалась на местную домашнюю сыроварню и посмотрела, как готовят овечий сыр.

Также бесстрашная звезда вместе с сыном надела защитный шлем и отправилась кататься в открытой машине по гористой местности.Кроме того, Тина совершает долгие пешие переходы, а во время одного из них покорила Говерлу – самую высокую точку Карпат!

Фото: Тина Кароль с сыном Вениамином (instagram.com/tina_karol)

"Привет всем с Говерлы! Приходите сюда, сбрасывайте свои стрессы от карантинов, от школы домашней. Пусть ваш глаз насладит прекрасная природа Карпат. Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости", - поделилась своими впечатлениями звезда.

Тина в повседневной жизни выглядит просто и предпочитает для активного туризма удобную одежду – шапка, светлая теплая меховая куртка, штаны, комфортные кроссовки и вместительный рюкзак.

Напомним, что ранее Тина Кароль не на шутку завела сеть обнаженным фото, набросив на себя лишь белоснежную мужскую рубашку.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Тина Кароль
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