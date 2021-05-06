Тина Кароль призналась, что мечтает о дочери, и высказалась о браке с олигархом

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась, в какого мужчину никогда не смогла бы влюбиться, а также назвала свое самое большое достижение.

Об этом она рассказала в рубрике "33 вопроса за 3 минуты" с телеведущей, "Мисс Украина" и женой Дмитрия Комарова Александрой Кучеренко на канале ICTV

По словам 36-летней артистки, ее сердце никогда не сможет покорить грязный мужчина. При этом Тина улыбалась, так что до конца непонятно, была ли это шутка или же звезда говорила всерьез.

Кучеренко спросила Кароль, согласилась бы ли она выйти замуж за олигарха. На что артистка отметила, что она выбирает мужчину, а не статус.

Тогда Кучеренко уточнила: "А выйти замуж за нищего?"

"Да", – ответила Тина.

Кроме того, своего сына Вениамина певица назвала самым большим достижением, но отметила, что с ним тяжело договориться. А на вопрос ведущей, хотела бы она родить еще и дочь, певица ответила коротко: "Да".

Тина Кароль заявила, что могла бы выйти замуж за нищего (фото: instagram.com/tina_karol)

По словам певицы, самым большим страхом для нее является ничего не бояться, а обратной стороной популярности назвала рутину. Кароль призналась, что несмотря на 15 лет творческой карьеры, она все равно не чувствует себя известной.

А вот подарки фанатов бывают весьма оригинальными.

"Как-то на сцене мне подарили хомячка, не очень это было", – рассказала Тина о самом странном подарке от поклонников.

Также Кароль призналась, что хранит машины своего покойного мужа Евгения Огира, они дороги ей как память.

Исполнительница рассказала, какую музыку слушает в пробках и поделилась выводами, которые сделала за всю свою карьеру.

"В пробках я слушаю свой альбом "Красиво". Мне действительно нравится то, что получилось. А за 15 лет карьеры я поняла, что каждый выход на сцену всегда как первый", - отметила певица.

Тина Кароль рассказала о мужчинах, своем страхе и мечте о дочери

Кроме этого, звезда призналась, что не считает звание народной артистки пережитком прошлого. А для того, чтобы справиться со стрессом, Тине нужно остаться в одиночестве.

На вопрос "Юрий Горбунов или Дан Балан" Кароль ответила: "И Горбунов, и Балан".