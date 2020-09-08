Тина Кароль появилась на обложке нового альбома в виде скульптуры

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Необычную идею воплотил скульптор Владимир Цисарык

Уже совсем скоро - 18 сентября - состоится релиз нового альбома украинской поп-дивы Тины Кароль "Найти своих". Интересно, что обложкой альбома стало произведение искусства знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарыка.

Саму скульптуру, а также ролик об истории создания обложки альбома артистка показала в своем Instagram.

Скульптура, созданная для обложки альбома, символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет Тины Кароль, обрамленный в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли, символизируют простую истину: ты можешь устоять даже на хрупком крыле, если твой собственный мир полн и стоик.

Тина Кароль представила обложку альбома "Найти своих" (фото: instagram.com/tina_karol)

Эта обложка - уникальное слияние двух разных искусств: скульптуры и музыки, камня и воздуха.

Скульптор Владимир Цисарык вдохновлялся творчеством Тины Кароль и его слова о создании скульптуры, ставшей обложкой альбома, говорят сами за себя.

"Я хотел создать что-то легкое и воздушное, чтобы оно чуть касалось земли. У нас с Тиной схожие идеи творчества: только у нее они выражены звуком во времени, а у меня формами в пространстве, - это легкость и мощь. Легкие формы и сильные идеи. Тина Кароль - особенная певица, которая одновременно является и творцом, и музой", - поделился творец.

"Найти своих" - седьмой студийный альбом Тины Кароль, приуроченный к 15-ти летию творческой деятельности, выйдет 18 сентября на всех стриминговых музыкальных платформах.

Напомним, Тина Кароль покорила роскошным нарядом во втором выпуске "Танцев со звездами 2020".