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Тина Кароль показала архивное школьное фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 16:30
Тина Кароль показала архивное школьное фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица была явно удивлена, увидев в сети фото из школьного альбома

Украинская поп-дива Тина Кароль поделилась школьным фото, сделанным в 1996 году. На групповом снимке сложно отыскать будущую звезду, но это не помешало ей разместить кадр в своих Instaram-"историях".

Сама же раритетная фотография была опубликована в "сториз" пользовательницы Анна Ватащук. Девушка никак не прокоментировала снимок, отметив на нем лишь Тину Кароль, указав номер школы, где когда-то училась знаменитость и год, когда был сделан памятный снимок.

Тина Кароль показала архивное школьное фото

Фото: Тина Кароль в школе (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль окончила школу №22 города Ивано-Франковска, откуда ушла после 9 класса. К слову, артистка, которую тогда еще звали Татьяна Либерман, была твердой "хорошисткой". Кстати, девушка, опубликовавшая снимок, оказалась землячкой Кароль.

Тина Кароль показала архивное школьное фото

Фото: школьный снимок Тины Кароль instagram.com/_vatashchuk

Напомним, что Тина Кароль впечатлила поклонников сменой привычного имиджа. На фото она прредстала перед фанами с собранными в хвост волосами, а также в элегантном платье, пикантно оголяющем плечи и зону декольте.

К слову, Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без белья. На откровенном снимке певица позирует в пиджаке, наброшенном на голое тело, ее волосы ниспадают с легкой нарочитой небрежностью на плечи, а на губах играет призывная улыбка.

Ранее Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа. Знаменитость застали врасплох в аэропорту Борисполя. Ее тут же забросали комплиментами, отметив, что отсутствие косметики делает звезду похожей на юную девушку.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Тина Кароль
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