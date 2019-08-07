"Тихонечко плачу у кроватки": Тодоренко взволновала сеть откровениями о сыне

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Звезда показала фото подросшего малыша

Энергичная молодая мама Регина Тодоренко удивляет поклонников своей трудоспособностью – они постоянно задаются вопросом: где она берет время на многочисленные проекты и успевает совмещать это с заботой о маленьком сыне Михаиле? Звезда призналась, что даже специально оборудовала для малыша гримерку, превратив ее в детскую. А теперь же телеведущая решилась и вовсе на откровенный разговор с поклонниками.

На странице в Insagram она поделилась своими тревогами, сомнениями и радостью материнства. Регина призналась, что сын очень похож на папу, музыканта Влада Топалова.

"Мой сын - моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови и стал похожим на папу, пробормотав "бу-бу-бу", как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнес "мэ-мэ"!" - написала звезда "Орла и Решки".

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Регина рассказала, как в "полевых условиях" старается обеспечить маленькому Мише или как она его называет – Майклу, максимальный комфорт.

"У нас с тобой нетипичные условия, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей теплой уютной детской комнатке", - поделилась она откровением.

Регина корит себя за то, что не может уделять малышу достаточно времени и подарить семейный уют и тепло в стенах родного дома, а лишь предлагает "жизнь на чемоданах". Тогда на помощь ведущей приходит ее мама, котрая находит слова утешения для дочки.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят: "Перестань реветь, он выбрал вас ещё на небесах и знал, что его родители - артисты". Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримерках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе" , - продолжает знаменитость.

Ведущая рассказала о первом достижении малыша – он впервые попал в кадр! В этот момент она испытала невероятное чувство гордости за сына.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со всем остальным ты сам справишься! Сегодня ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре; делить с тобой одну съемочную площадку - это большое счастье, а самое трогательное чувство для матери (которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!" - вспоминает гордая мама.

Она надеется, что Миша когда-то прочтет этот пост и на его лице заиграет улыбка, ведь он узнает из первых уст все подробности о своем бурном и необычном детстве.

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство", - закончила свой эмоциональный пост звезда.

Ранее Влад Топалов решился на откровенное признание о жене и сыне. Он назвал малыша "сладким человечком" и попросил его не торопиться взрослеть.

Напомним, что Регина Тодоренко повеселила неординарным вопросом о детях и особенностях их питания в других странах.