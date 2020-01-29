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Теперь уже точно: беременная Анна Курникова не смогла скрыть животик от папарацци

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 15:13
Теперь уже точно: беременная Анна Курникова не смогла скрыть животик от папарацци
Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Курникову и Иглесиаса теперь уже точно можно поздравлять с будущим пополнением в семье

Анна Курникова и Энрике Иглесиас продолжают упорно игнорировать сообщения в испанских СМИ. Кторые ранее заявили (и даже успели поздравить пару) о будущем пополнении в семье теннисистки и певца. Отметим, что по сообщениям в прессе, Анна беременна третьим ребенком и станет мамой уже в марте этого года. Как известно, Курникова и Иглесиас - одна из самых закрытых пар мирового шоу-бизнеса. И все же им не удалось скрыть “самую главную” новость года. Информация о беременности 38-летней Анны подтвердилась!

Итак, супер-эксклюзив достался испанскому таблоиду HOLA! Журналисты опубликовали на обложке нового выпуска журнала более чем красноречивый кадр. Расслабленная парочка попала под прицел папарацци во время отдыха на личной яхте.

Теперь уже точно: беременная Анна Курникова не смогла скрыть животик от папарацци

На снимке видим Курникову в простой спортивной одежде. Однако даже объемная куртка не может скрыть уж очень заметно округлившийся животик спортсменки. Рядом со свое возлюбленной стоит 44-летний Энрике Иглесиас, который станет счастливым отцом в третий раз.

Напомним, что в 2002 году теннисистка и певец встретились на съемках его клипа на песню Escape. При этом со встречей связан “конфликт”. Как рассказывала ранее сама Курникова, в день съемок у нее “выскочил” герпес на губе. И как она его не замазывала слоями тонального крема, он все равно был заметен. Это очень не понравилось Энрике, который грубо заявил, что не будет “целовать прыщавую малолетку”. Неизвестно, как удалось решить конфликт, но клип все-таки сняли. А после съемок Курникова и Иглесиас были замечены вместе в клубах. Так что каким бы злым не оказался Энрике, но спортсменке таки удалось его “приворожить”.

Теперь уже точно: беременная Анна Курникова не смогла скрыть животик от папарацци

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (фото: instagram.com/annakournikova)

При этом пара все еще так и не узаконила официально свои отношения. Хотя в декабре 2017 года у них родились двойняшки - Николас и Люси. И вот, 27 января 2020 стало известно о второй беременности Анны.

На данный момент пара живет в недавно купленном особняке в Майами, в одном их самых респектабельных районов. Огромный особняк теннисистки и певца стоит 9 млн долларов. Еще 11 млн долларов ушло на обустройство дома.

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