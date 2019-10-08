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"Теперь я девушка-огонь": Анна Седокова восхитила новым имиджем

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.10.2019 - 09:43
"Теперь я девушка-огонь": Анна Седокова восхитила новым имиджем
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка похвасталась новым цветом волос

Анна Седокова не боится экспериментировать со внешностью и стилем - так, недавно певица поразила фанатов, представ на фото с темными волосами и короткой стрижкой. Однако то был лишь парик, а вот сейчас артистка действительно сменила имидж и цвет волос. Результатом она похвасталась на своей странице в Instagram.

36-летняя Анна решила вернуться к цвету, который ее прославил - ведь когда она была солисткой группы "ВИА Гра", многие знали ее как "рыженькая". Теперь Седокова вновь огненно-рыжая. По словам исполнительницы, именно с рыжими волосами она получает больше всего комплиментов и лайков от поклонников.

На фото она позирует в ярко-красном свитере с белым узором в виде сердец, который выгодно подчеркнул ее новый цвет волос. Также певица показала своего стилиста, которая помогла ей преобразиться.

&quot;Теперь я девушка-огонь&quot;: Анна Седокова восхитила новым имиджем

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Привет, а вот и мой новый цвет! Теперь я точно девушка-огонь. Вы так часто Лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю", - поделилась Седокова.

&quot;Теперь я девушка-огонь&quot;: Анна Седокова восхитила новым имиджем

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчикам очень понравился новый образ Анны и они поспешили поделиться своими отзывами.

  • Почему то напоминает этот цвет когда вы Аня были еще в составе группы ВиаГра
  • Очень вам идёт, просто красавица
  • Ты обалденная
  • Вам всё идёт
  • Шикарная,мне вы в рыжом цвете всегда нравились
  • Осенний цвет
  • Аня Красотка, супер женщина, супер мать!! огненная женщина!!!
  • Тебе идёт
  • Очень идёт. Просто секси львица. Женщина огонь
  • Это та самая рыженькая из Виа Гры
  • Восхитительно
  • Цвет супер

&quot;Теперь я девушка-огонь&quot;: Анна Седокова восхитила новым имиджем

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова поделилась своими правилами воспитания детей.

Ранее Анна Седокова научила бороться с комплексом отличницы на собственном примере.

Доверие и свобода: Анна Седокова поделилась своими правилами воспитания детей "Неузнаваема": Анна Седокова вызвала споры кардинальными переменами во внешности
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