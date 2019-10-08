"Теперь я девушка-огонь": Анна Седокова восхитила новым имиджем

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка похвасталась новым цветом волос

Анна Седокова не боится экспериментировать со внешностью и стилем - так, недавно певица поразила фанатов, представ на фото с темными волосами и короткой стрижкой. Однако то был лишь парик, а вот сейчас артистка действительно сменила имидж и цвет волос. Результатом она похвасталась на своей странице в Instagram.

36-летняя Анна решила вернуться к цвету, который ее прославил - ведь когда она была солисткой группы "ВИА Гра", многие знали ее как "рыженькая". Теперь Седокова вновь огненно-рыжая. По словам исполнительницы, именно с рыжими волосами она получает больше всего комплиментов и лайков от поклонников.

На фото она позирует в ярко-красном свитере с белым узором в виде сердец, который выгодно подчеркнул ее новый цвет волос. Также певица показала своего стилиста, которая помогла ей преобразиться.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Привет, а вот и мой новый цвет! Теперь я точно девушка-огонь. Вы так часто Лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю", - поделилась Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчикам очень понравился новый образ Анны и они поспешили поделиться своими отзывами.

Почему то напоминает этот цвет когда вы Аня были еще в составе группы ВиаГра

Очень вам идёт, просто красавица

Ты обалденная

Вам всё идёт

Шикарная,мне вы в рыжом цвете всегда нравились

Осенний цвет

Аня Красотка, супер женщина, супер мать!! огненная женщина!!!

Тебе идёт

Очень идёт. Просто секси львица. Женщина огонь

Это та самая рыженькая из Виа Гры

Восхитительно

Цвет супер

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова поделилась своими правилами воспитания детей.

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