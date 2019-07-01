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Тело мечты: 54-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 21:28
Тело мечты: 54-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикини
Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Британская знаменитость, кажется, только молодеет

Элизабет Херли относится к тому типу женщин, которые с годами становятся только красивее. По крайней мере, об этом красноречиво заявляет Instagram знаменитси. Ее личный микроблог полон соблазнительных кадров, где она позирует в откровенных купальниках всех фасонов и расцветок. А несколько часов назад звезда восхитила подписчиков новым "горячим" видео. Ролик простой и незамысловатый: Элизабет наслаждается летним отдыхом, плавая в прохладной голубой воде бассейна. Но она постаралась по максимуму показать свою безупречную фигуру в ярко-голубом бикини. Плоский живот, пышная грудь, гладкая кожа… С трудом верится, что в прошлом месяце актрисе исполнилось 54 года. "Ленивое воскресенье", – подписала фото Херли. А поклонники тут же стали засыпать ее комплиментами, восторженными комментариями, а также вопросами, как ей удалось обмануть время?

Херли наслаждается летом (видео: instagram.com/elizabethhurley1)

Сама Лиз не раз признавалась, что секрет ее стройности и молодости кроется в простых вещах. Она начинает каждый день с теплой воды с добавлением яблочного уксуса (он запускает метаболизм), старается употреблять много овощей и фруктов. Кстати, продукты она чаще всего использует с собственного сада и огорода. Максимально простое меню, по мнению Херли, облегчает работу организму. Хотя слабости в еде и небольшие отступления знаменитость себе позволяет.

Тело мечты: 54-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикиниТело мечты: 54-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикиниВ 54 года актриса выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/elizabethhurley1) 

Также звезда обожает активный образ жизни и не представляет себе и дня без растяжки. Старается делать несложные упражнения на все группы мышц, для пресса, рук и ног. А в конце дня балует себя ванной – для нее это не только возможность снять стресс после длительного рабочего дня, но и по-настоящему расслабиться перед сном.  

Тело мечты: 54-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикиниЭлизабет давно запустила свою марку купальников (фото: instagram.com/elizabethhurley1) 

К слову, купальник, в котором плавает Элизабет, она создавала сама. Бренд Elizabeth Hurley Beach, которым руководит знаменитая актриса, пользуется немалой популярностью. А главной моделью марки и постоянным вдохновителем для миллионов женщин, как несложно догадаться, стала Херли.

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