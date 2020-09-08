Тело мечты: 45-летняя Ева Лонгория похвасталась железным прессом и упругими ягодицами

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда упорно занимается в спортзале

Ева Лонгория не упускает возможности прокачать свое тело в спортзале, а затем удивить поклонников стальными мышцами. Несколько часов назад на ее странице появилось очередное видео из спортзала, где знаменитость выполняет далеко не простые упражнения на весу. Благодаря ракурсу Ева продемонстрировала железные мышцы рук и пресса, а также стройные ноги и упругие ягодицы.

Ева Лонгория обожает заниматься (видео: instagram.com/evalongoria)

Заниматься Лонгория отправилась в черных легинсах, черном топе и ярких кроссовках. Волосы знаменитая мамочка собрала в хвост, а макияж решила не делать. Ролик она подписала коротко, намекая, что трудится в День труда, который жители США отмечали в понедельник, 7-го сентября.

Звезда с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

«О боже, девочка», «Черт, женщина! Давай, ты можешь», «Вау», «Идеальная», «Ты сразила наповал», «Вау! Сложная работа, зато какой результат», «Богиня», «Ты энергетическая бомба», «Ты просто пример для подражания всех мам», – такими комментариями вмиг засыпали видео. стоило ему появиться на странице 45-летней звезды.

Ранее она показала и свою фигуру в новом купальнике. Ева купается в бассейне в компании любимого сына Санти. Звездная мамочка надела темно-синий сплошной купальник с длинными рукавами, а ребенка нарядила в плавки из такого же материала. Получилось невероятно мило! Фигура Лонгории в который раз собрала массу комплиментов. Как и внешний вид Санти, который растет не менее хорошеньким, чем мама.