Телеэкран vs реальность: Оля Полякова, Лилия Ребрик, Настя Каменских и другие звезды без макияжа
Далеко не все украинские знаменитости готовы делиться с поклонниками кадрами из обычной жизни. Порой желание оставаться в воображении фанатов недосягаемыми звездами с безупречными сценическими образами берет верх.
Но есть и те, кто любит быть ближе к народу, радуя фолловеров "честными" фото без грамма косметики.
Предлагаем полюбоваться топ-10 снимков украинских звезд без макияжа. Узнаете?
Тренд на натуральность уверенно шествует по планете. И украинские знаменитости не остались в стороне. Сегодня в рядах звезд шоу-бизнеса похвастаться чистым лицом без косметики стало так же модно, так и безупречным вечерним макияжем от лучшего визажиста.
Многие из известных женщин также пользуются случаем, чтобы подчеркнуть: они прекрасны в любом виде и без мейк-апа выглядят не менее привлекательно. Согласны?
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Оля Полякова (фото: скрин instagram.com/polyakovamusic)
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