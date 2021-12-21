Телеэкран vs реальность: Оля Полякова, Лилия Ребрик, Настя Каменских и другие звезды без макияжа

Далеко не все украинские знаменитости готовы делиться с поклонниками кадрами из обычной жизни. Порой желание оставаться в воображении фанатов недосягаемыми звездами с безупречными сценическими образами берет верх.

Но есть и те, кто любит быть ближе к народу, радуя фолловеров "честными" фото без грамма косметики.