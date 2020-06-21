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Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2020 - 22:03
Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая вдохновила сеть личным рассказом

Ольга Фреймут вдохновила своих поклонников личным признанием о возрасте. И хотя известной телеведущей 38 лет исполнилось еще в феврале, она написала пост в Instagram о том, что меняется в этом возрасте.

Кроме того, Фреймут также опубликовала фотографию с прогулки на яхте по Днепру.

Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

"Когда тебе 38:

- Юбка до пят больше не добавляет загадочности, а скорее возраста.

- Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости.

- На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч не поднимаются. Или сидят в воде, пока не стемнеет.

Но, когда тебе 38 - ты наконец увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь. Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься", - написала Фреймут.

Пользователи сети также прокомментировали ее пост и фото.

  • Вы правы! На все 100;
  • Вы очень красивая и обворожительная женщина;
  • Как мудро сказано;
  • Оля, вы прекрасно выглядите;
  • Сильный пост;
  • Как всегда, 100%;
  • Очень красиво сказано;
  • Вы прекрасно выглядите;
  • Иронично, но с уважением! Очень тонко и изысканно. Оля, ваш неповторимый стиль вызвал мою восторженность к Вам и восхищение уже давно и с годами эти чувства не ослабевают;
  • Ты моя самая лучшая.

Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Скриншоты с Instagram

Напомним, Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием.

Ранее Ольга Фреймут очаровала семейным фото и показала лицо сына-именинника.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины шоубизОльга Фреймут
Styler
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