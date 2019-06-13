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"Тебе уже не 20 и даже не 27": MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 13:16
"Тебе уже не 20 и даже не 27": MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV откровоенно высказалась по поводу предпочтений мужа

MARUV рассказала, какая одежда из ее сценического гардероба нравится ее мужу и почему с новым образом певицы не может смириться ее бабушка. Об єтом стало известно во время интервью в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". 

MARUV уверена, что такие отношения, как у нее с мужем, ее деятельность только стимулирует и улучшает. На это Александр Корсун имеет особое мнение.

"Ему лучше всего! Сами подумайте – это все лежит у меня дома, постоянно под рукой. Он в любой момент может сказать, чтобы я надела это платье или такие чулки. И к тому же, когда вы вместе первый год – есть какая-то ревность и неуверенность, но, когда вы вместе восемь лет – хорошо друг друга знаете и уверены в своих отношениях. Он иногда даже провоцирует, чтобы какую-то перчинку получить", – поделилась личным MARUV в эфире "Ранку з Україною".

Аня Корсун с мужем

&quot;Тебе уже не 20 и даже не 27&quot;: MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка

Марув с мужем Александром (фото: instagram.com/alexanderkorsun) 

Мужчина не только не против такого наряда певицы, он даже имеет любимые костюмы Анны, которые время от времени он просит одеть её дома.

"Все, что в сетку – это его", – комментирует Анна Корсун в эфире канала "Україна".

И если мужчине нравится, то надо было угодить еще и родственникам. И, оказывается, все – от мамы до бабушки – в восторге от образов Анны. Но все же есть одна вещь, с которой бабушка суперзвезды не может смириться.

"Единственное, что жутко не нравится моей бабушке мой новый цвет волос и стрижка. Каждый раз, когда я ей звоню, она говорит: "Аня, тебе уже не 20, не 25 и даже не 27! Отрасти себе нормальную прическу, а то, что это за пацанские наклонности?" – рассказала певица.

Но главное, чтобы поклонники были в восторге. А для MARUV – это выход из ситуации, ведь за считанные минуты перед выходом на сцену можно собственноручно сделать стильную прическу. И кто знает, возможно, уже завтра это станет настоящим трендом.

Напомним, ранее MARUV в маске с рогами показала свой откровенный "козий движ". Певица показала поклонникам что-то новенькое. 

А до этого певица пленила "ногами-небоскребами". Корсун показала несколько фото с выступления в Николаеве и Кривом Роге. Как обычно, MARUV сменила несколько образов - один смелее другого. 

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