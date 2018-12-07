TAYANNA восхитила стильным леопардовым нарядом на съемках новогоднего шоу

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Певица выбрала элегантный брючный костюм яркой расцветки

Известная украинская певица TAYANNA, которая недавно прокомментировала слухи о своей свадьбе, приняла участие в съемках праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна". Снимками с новогоднего огонька артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда отдала предпочтение стильному брючному костюму малинового цвета с леопардовым принтом. Дополнила образ Татьяна Решетняк массивным украшением и туфлями на шпильке. Волосы она оставила распущенными.

Фото: TAYANNA (пресс-служба канала Украина)

Отметим, что эффектный наряд для певицы предоставила известный украинский дизайнер.

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

За кулисами шоу TAYANNA также рассказала, планирует ли снова участвовать в отборе на участие в международном конкурсе "Евровидение".

"Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем “вау”, и будем довольны результатом… Тогда, и примем окончательное решение - участвовать или нет”, - сообщила певица.

Фото: TAYANNA и MONATIK (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Напомним, TAYANNA призвала поклонников общаться письмами от руки. Исполнительница даже оставила свой адрес, по которому ей можно отправлять письма. TAYANNA отметила, что в электронной переписке ей не хватает пространства для индивидуальности, там мало места для души.

Отметим, ранее TAYANNA снялась в чувственной фотосессии для мужского глянца XXL. Певица уже прокомментировала участие в этом проекте и рассказала, что больше всего ее смутило во время съемок.

До этого TAYANNA впервые рассказала о связи с женатым продюсером.

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