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В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.12.2019 - 10:56
В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В суперфинале Х-фактор 10 звезда блистала в наряде в стиле диско

Украинская певица Настя Каменских выступает в роли звездного судьи и тренера в юбилейном 10-м сезоне шоу Х-фактор. Артистка тщательно подбирает образ для каждого эфира, не уставая поражать и впечатлять поклонников и зрителей. Так, в прошлом выпуске звезда предстала в соблазнительном полупрозрачном кружевном наряде. А для грандиозного суперфинала, который состоялся 28 декабря, выбрала дерзкий лук в стиле диско.

Эффектными кадрами Настя поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в блестящем латексном комбинезоне черного цвета с поясом, который подчеркнул ее тонкую талию.

Однако еще больше внимания привлекают многочисленные татуировки, усыпающие руки исполнительницы. Как пошутила Каменских в эфире Х-фактора, "татушки" ей всю ночь помогала рисовать Оля Полякова.

В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Завершают эпатажный образ необычная прическа - знаменитость примерила парик и предстала с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч. На одном из фото Настя забралась на судейский стол и приняла дерзкую позу, присев на корточки.

В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"It’s #Xfactor Grand final. Let’s rock it", - прокомментировала кадры Каменских.

В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях восхищенные поклонники осыпали певицу шквалом комплиментов, назвав ее "богиней дискотеки".

  • Покажи им, детка
  • Воу-воу-воу , полегче
  • Убойный кадр
  • Очень идёт такая стрижка
  • Дика пантера
  • Наша J Lo
  • Настя вы самые классные
  • Фото -бомба. Sei molto bella
  • Настя ты божественная
  • Самая лучшая
  • Это у вас такие тату?
  • Тату отвлекает внимание от красоты вашей кожи и тела
  • Богиня дискотеки
  • Малаа,ти луча

В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских показала горячее видео из спортзала - певица продемонстрировала, как накачала себе "попу, как у Ким".

"Попа, как у Ким": Настя Каменских показала горячее видео из спортзала Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор
Новости Украины Настя Каменскихх-факторобраз
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