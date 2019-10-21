Тарас Тополя разоткровенничался о кризисах в отношениях с Alyosha

Тарас Тополя и Алеша (фото: соцсети исполнителей)

Также Тополя рассказал, как проводит семейных отдых

Тарас Тополя признался, что в его отношениях с Еленой (певица Alyosha) также случались неприятные кризисы. Более того, у пары были моменты, когда единственное, что их держало вместе – это общие дети. Однако лидер группы "Антитела" обращает внимание на то, что в любой ситуации можно найти компромисс. Кстати, до этого Тополя признался, что супруга его "невероятно возбуждает". Так, в эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, как любит проводить свободное время с семьей, и кто их сдерживает, когда в отношениях случаются проблемы.

Несмотря на плотный концертный график, Тарас Тополя и Alyosha успевают уделять время воспитанию двух сыновей. Даже когда нет возможности поехать в полноценный длительный отпуск, мужчина собирает всю семью вместе хотя бы на несколько часов.

"В Киеве есть лес Пуща Водица, в котором я с детства отдыхал. Там есть и озера, и источники. Когда хотим отдохнуть, берем машину и выезжаем на пикник, разжигаем огромный костер, ребята у него прыгают, затем тушим его и едем домой", – поделился лидер группы "Антитела» в эфире канала "Украина".

Alyosha с сыновьями Марком и Романом (фото: instagram.com/alyoshasinger)

По словам Тараса Тополи, в их с Еленой отношениях были такие кризисные моменты, когда сдерживали только дети.

"Мы прекрасно понимали, что то сексуальное влечение, страсть – оно все остается, но угасает. А дальше должны быть какие-то вещи, на которых нужно строить союз. В определенный момент люди начинают конфликтовать, они выступают раздражающим элементом друг для друга. Когда двое любящих людей превращаются в антагонистов и выбрасывают друг против друга кучу грязи, а если еще и в известных семьях – пресса это смакует с удовольствием. У нас двое детей, это такой огромный магнит, который держит, потому что мы очень их любим и любые проблемы преодолеваются этой любовью, которая есть между нами. В том числе – любовью к детям и желанием им хорошего будущего", – рассказал Тарас Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя показал эксклюзивное архивное видео семьи в новом клипе группы "Антитела".