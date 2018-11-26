TamerlanAlena представили танцевальный трек со всемирно известным Dj

Видео: TamerlanAlena & Zvika Brand & 242 – Выходной (lyric video) (youtube.com/TamerlanAlena)

Украинский дуэт TamerlanAlena представили мировую премьеру танцевального сингла "Выходной", который они создали в коллаборации со всемирно известным израильским ди-джеем Zvika Brand - автором суперхита "Potahat Tik".



Идея совместного трека с ТОПовым Dj, музыка которого играет во всех модных клубах мира, пришла артистам во время их гастрольного тура в Израиле.



"Мы познакомились с Zvika Brand совершенно случайно во время нашего визита с концертом в Тель-Авив в рамках израильского тура. Конечно, заочно знали Цвика - его трек "Potahat Tik" - это просто бомба, он взорвал танцевальные площадки по всему миру. Во время первого знакомства сразу же решили записать совместный сингл. Такой, чтобы качал танцполы, песню "выходного дня!", - рассказали TamerlanAlena.

Фото: пресс-служба TamerlanAlena



Автором музыки стал творческий тандем Zvika Brand&242, слова к мелодии писали сами артисты – TamerlanAlena. Работа над песней проходила дистанционно: дуэт записывался на студии в Киеве, пока Zvika Brand&242 создавали музыку в Израиле.



"Над песней "Выходной" мы работали достаточно долго, искали нужное звучание. Сами получили огромное удовольствие от этого сотрудничества! Круто, когда в творчестве тебя понимают с полуслова, как сложилось у нас с TamerlanAlena! Хотим, чтобы каждый, кто слушает нашу песню, отрывался по полной! Чтобы она стала настоящим гимном всех танцполов!", - поделился Zvika Brand.



Мировая премьера сингла "Выходной" состоялась на радио-станциях Украины. Вслед сингл будет представлен на родине Zvika Brand - в Израиле, а затем в других странах Европы. Также артисты признались, что в скором времени планируют презентацию видео-работы на новый трек.

Напомним, Ани Лорак обнажилась для съемок откровенного клипа. На кадрах клипа "Сон" певица позирует практически обнаженной — без белья, прикрывшись блестящей тканью. Пикантные кадры восхитили поклонников звезды, которые буквально забросали ее комплиментами в социальной сети.

Мы также писали о том, что DZIDZIO стал Купидоном в новом клипе на песню "Моя Любов". "В песню и клип по имени "Моя любовь" я вложил большие чувства. Откройте свое сердце и только с искренними намерениями в нем заживет любовь. Эта песня для людей, чтобы они за всеми проблемами и обидами, которые их окружают в жизни, вспомнили, что есть любовь". - говорит Михаил Хома.

Кстати, дуэт TamerlanAlena весело отметили день рождения сына в Дубае. 20 января маленькому сыну артистов исполнилось 4 годика. Семья отпраздновала это событие на отдыхе, на берегу Персидского залива, куда они отправилась в долгожданный отпуск после новогодних праздников.

Видео: РБК-Украина