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"Такого у меня не было никогда": Оля Полякова вспомнила, как пропустила Новый год

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 15:53
"Такого у меня не было никогда": Оля Полякова вспомнила, как пропустила Новый год
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова даже не заметила, как это произошло

Уже сегодня, 4 декабря в столичном Дворце "Украина" состоятся съемки большого концерта - "Ніч суперхітів", который телеканал "1+1" покажет в новогодние праздники. На одной сцене соберутся самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнят свои самые яркие хиты 2019 года. К ранее заявленным артистам также присоединится певица-праздник Оля Полякова, которая споет на концерте свой главный хит этого года - "Лед тронулся".

Создатели шоу рассказали, что певица появится на главной сцене феерично и экстремально. Оля Полякова спустится из-под потолка Дворца "Украина" на большом новогоднем шаре. А накануне концерта певица рассказала о самой странной праздничной ночи в своей жизни:

амый странный Новый год у меня был два года назад. Мы работали в одном заведении и закрылись с моим костюмером в комнате. А мы с ней - страшные болтушки. И вот мы болтаем, болтаем, а я при этом одеваюсь – я в каком-то полусобранном состоянии была, готовилась к выступлению. И тут мы слышим стук в дверь. Говорим: "Нет, нельзя!" И продолжаем какую-то свою бабскую тему, щебечем. В общем, я оделась, мы открыли двери, а там стоит мой администратор и говорит: "Я вас поздравляю. 15 минут назад наступил Новый год". Вот просто протрындели Новый год, даже не поняли, что он наступил. К нам администратор стучался с шампанским, чтобы мы отпраздновали по-человечески, а мы не открыли. Такого у меня не было никогда. Обычно под бой часов я загадываю желания. А в нынешнем году ничего такого не было. Но год был не плохой. Может быть, стоит так и дальше продолжать?"

&quot;Такого у меня не было никогда&quot;: Оля Полякова вспомнила, как пропустила Новый год

Оля Полякова (фото: пресс-служба "1+1")

Также зрителей ждут динамичные ритмы от группы "Время и Стекло", романтический хит от Олега Винника, песня о любви от Натальи Могилевской, зажжет сцену популярная группа THE HARDKISS, известная украинская певица NK подарит украино-латиноамериканские мотивы, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора. Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов воплотят на сцене новогоднюю балетную сказку. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" - команда больших развлекательных проектов "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink вызвала мировой фурор.

Увидеть яркое новогодние шоу "Ніч суперхітів" вживую, можно купив билеты на концерт, который состоится уже 4 декабря во Дворце "Украина". Спешите, билетов осталось очень мало. А телеверсия будет показана в эфире телеканала "1+1" на новогодние праздники.

Напомним, ранее суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальную смену имиджа.

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Новости Украины Оля ПоляковаНовый год
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