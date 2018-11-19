На такое не решался еще никто: новый клип известного украинского рэпера

Видео: YouTube/Глава 94
Известный львовский рэп-исполнитель, участник группы "Глава 94" Кашляючий Ед презентовал видеоклип на одну из ключевых композиций своего сольного альбома "Переклад".
Скриншот с видео
Трек "1991" - своеобразный рубикон исполнителя, точка невозврата и, одновременно, самая тяжелая композиция альбома.
Музыкант полностью раскрывается перед слушателем и максимально искренне рассказывает очень интимную и личную историю своей семьи - на такое из украинских рэперов не решался еще никто. Хотя, прослеживается и другая смысловая нить, которая тесно связана с 1991 годом.
"Каждая личная история - это пазл от общей картины. Надеюсь, каждый переживет этот клип по своему!" - комментирует рэпер.
Скриншот с видео
Пользователей сети этот клип и трек поразили до слез.
"Просто невероятно! По спине бегают мурашки и слушаю на повторе", - призналась Саша Приймак.
"Почему это настолько трогательно и одновременно грустно? В таких треках чувствуются пережитые чувства, эмоции... Это сильно!" - написал еще один пользователь.
Напомним, недавно украинская рэп-звезда Alyona Alyona поразила сеть новым клипом.
Ранее мы писали, что известный украинский рэпер Freel выпустил трогательную композицию о защитниках Донецкого аэропорта.
Видео: РБК-Украина