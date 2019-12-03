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"Такие классные": Слава Каминская с детьми радуются первому снегу

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.12.2019 - 17:29
"Такие классные": Слава Каминская с детьми радуются первому снегу
Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)

Звездная мама весело провела время с сыном и дочкой

После развода с мужем участница группы НеАнгелы Слава Каминская с головой погрузилась в работу, развлечения и проводит много времени со своими детьми - сыном Ленардом и дочкой Лаурой. Малыши растут очень забавными и милыми, а дочурка явно пошла в маму своими артистическими данными - так, недавно певица показала очаровательное видео, на котором девочка танцует и подпевает маминой песне. 2 декабря в Киеве выпал первый снег и звездная мама тут же отправилась на прогулку с детьми.

На фото, опубликованном в Instagram, Слава показала, как они втроем радуются первому снежку и весело проводят время. Семейство в ярких зимних нарядах запечатлено на декоративном мостике, при этом артистка забавно открыла рот, будто удивляясь, а Леон держит в руке снежок.

Лаура одета в стильный ансамбль оранжевого цвета - курточку, штанишки и шапку с помпоном, а ее брат красуется во всем темно-синем. Каминская же вышла на прогулку в облегающих брюках, красном свитере и отороченной мехом куртке.

"С первым снегом", - поздравила подписчиков певица.

&quot;Такие классные&quot;: Слава Каминская с детьми радуются первому снегу

Фото: Слава Каминская с дочкой и сыном (instagram.com/babaslavka)

Те поспешили оставить свои теплые отзывы невероятно позитивному снимку Славы.

  • С первым снегом! Красивая семья
  • Красивые и счастливые!
  • Мои любимые. Класс
  • У вас супер-банда!)))
  • Такие классные!
  • И у нас первый снег, ребёнок в восторге
  • Какие же вы классные!!!! Лучики вам добра! И всего самого лучшего!
  • Вы такие позитивные) класс
  • Такие хорошенькие малыши
  • Крутые
  • Клевые малыши)

&quot;Такие классные&quot;: Слава Каминская с детьми радуются первому снегу

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов удивила радикальным перевоплощением - певица стала брюнеткой.

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