"Такие классные": Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица расслабляется с Евой на яхте

Светлана Лобода после нескольких шоу в разных уголках России решила устроить себе небольшой отдых и вместе со старшей дочкой Евой и друзьями отправилась к морю. К слову, даже там она не прекращает работу над собой и не отлынивает от тренировок - певица показала поклонникам яркое видео, на котором выполняет упражнение для упругих ягодиц. А новым снимком с дочкой артистка просто-таки очаровала всех фанатов.

На солнечном фото звездная мама с дочкой позируют в купальниках на яхте в эффектных позах. Светлана и Ева держатся за руки, а также игриво подняли по одной ноге. Лобода запечатлена в бикини телесного цвета и солнцезащитных очках, а восьмилетняя девочка красуется в красном раздельном купальнике и соломенной шляпке. Где именно они отдыхают, певица не сообщила.

"Доброе утро, посылаем вам лучи солнца", - прокомментировала Лобода яркое фото.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в полный восторг от такого красочного и "живого" фото и забросали маму с дочкой комплиментами, называя их красавицами и желая хорошего отдыха.

Какая же ты классная

Божественая красавица

Какое светлое фото, хорошего дня

Вот это супер фото!!! Вы такая простая и искренняя

Хорошего дня, любимые

Прекрасного вам отдыха, красотки

Звезда растет!)

Красотули

Лапочки

Вы такие классные

Хорошие)) будьте всегда такими счастливыми

Стройные красотки

Доброе утро, красотки. Принцессы

Солнышки - это вы. Хорошего отдыха

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода с внушительным декольте рассказала о нелегком материнстве. Певица поделилась историей, которая случилась в далеком 2011 году.

Ранее Светлана Лобода умилила сеть душевным снимком со старшей дочкой Евой.