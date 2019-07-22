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"Такие классные": Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 13:56
"Такие классные": Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица расслабляется с Евой на яхте

Светлана Лобода после нескольких шоу в разных уголках России решила устроить себе небольшой отдых и вместе со старшей дочкой Евой и друзьями отправилась к морю. К слову, даже там она не прекращает работу над собой и не отлынивает от тренировок - певица показала поклонникам яркое видео, на котором выполняет упражнение для упругих ягодиц. А новым снимком с дочкой артистка просто-таки очаровала всех фанатов.

На солнечном фото звездная мама с дочкой позируют в купальниках на яхте в эффектных позах. Светлана и Ева держатся за руки, а также игриво подняли по одной ноге. Лобода запечатлена в бикини телесного цвета и солнцезащитных очках, а восьмилетняя девочка красуется в красном раздельном купальнике и соломенной шляпке. Где именно они отдыхают, певица не сообщила.

"Доброе утро, посылаем вам лучи солнца", - прокомментировала Лобода яркое фото.

&quot;Такие классные&quot;: Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в полный восторг от такого красочного и "живого" фото и забросали маму с дочкой комплиментами, называя их красавицами и желая хорошего отдыха.

  • Какая же ты классная 
  • Божественая красавица 
  • Какое светлое фото, хорошего дня
  • Вот это супер фото!!! Вы такая простая и искренняя 
  • Хорошего дня, любимые
  • Прекрасного вам отдыха, красотки
  • Звезда растет!)
  • Красотули
  • Лапочки 
  • Вы такие классные 
  • Хорошие)) будьте всегда такими счастливыми 
  • Стройные красотки 
  • Доброе утро, красотки. Принцессы
  • Солнышки - это вы. Хорошего отдыха

&quot;Такие классные&quot;: Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода с внушительным декольте рассказала о нелегком материнстве. Певица поделилась историей, которая случилась в далеком 2011 году. 

Ранее Светлана Лобода умилила сеть душевным снимком со старшей дочкой Евой.

"Было непросто": Лобода с внушительным декольте рассказала о нелегком материнстве "Моя любовь": Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта
Новости Украины Лободаотдыхдочь
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