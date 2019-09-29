Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица вызвала восторг у поклонников

Тина Кароль каждое воскресение радует фанов появлением в прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 в пикантных нарядах, которые выгодно подчеркивают ее фигуру и заставляют обсуждать каждую деталь. Поп-дива не оставляет поклонников без внимания на своей страничке в instagram, куда фаны наведываются за свежей порцией фото. Так, на новом портретном снимке звезда пленила подписчиков своим игривым магнетическим взглядом и солнечным образом.

Тина в упор смотри в камеру, чуть опустив голову вниз. Ее роскошные белокурые локоны разметались по плечам, с одной стороны она убрала волосы за ухо. В макияже преобладают спокойные оттенки и розовый цвет, ресницы густо накрашены тушью и подведены угольно-черным цветом, что придает взгляду Тины еще большую глубину и выразительность.

Она оставила магнетическое фото без подписи, лишь указав автора фотопортрета. Но поклонники тут же сами придумали название для снимка и забросали поп-диву комплиментами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Хочется расцвести": кокетливая Тина Кароль сделала неожиданное признание

Этот взгляд прям пронзил

Боже как можно перестать смотреть в эти глаза?

Лучик солнца, лучшая, люблю очень

Какая бусинка

Вы проста красавица

Такая милашка!

Як завжди неперевершена

Красотка

Така щаслива

Неймовірна

Фантастична

Неземна красуня

Скриншот комментариев

Кстати, фото стало одним из серии снимков, на которых Тина позирует в меланжевом свитере-оверсайз. Фотосет был сделан в США этим летом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль восхитила кокетливым образом в розовом мини платье.