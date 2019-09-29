ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.09.2019 - 18:32
Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица вызвала восторг у поклонников

Тина Кароль каждое воскресение радует фанов появлением в прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 в пикантных нарядах, которые выгодно подчеркивают ее фигуру и заставляют обсуждать каждую деталь. Поп-дива не оставляет поклонников без внимания на своей страничке в instagram, куда фаны наведываются за свежей порцией фото. Так, на новом портретном снимке звезда пленила подписчиков своим игривым магнетическим взглядом и солнечным образом.

Тина в упор смотри в камеру, чуть опустив голову вниз. Ее роскошные белокурые локоны разметались по плечам, с одной стороны она убрала волосы за ухо. В макияже преобладают спокойные оттенки и розовый цвет, ресницы густо накрашены тушью и подведены угольно-черным цветом, что придает взгляду Тины еще большую глубину и выразительность.

Она оставила магнетическое фото без подписи, лишь указав автора фотопортрета. Но поклонники тут же сами придумали название для снимка и забросали поп-диву комплиментами.

Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Хочется расцвести": кокетливая Тина Кароль сделала неожиданное признание

  • Этот взгляд прям пронзил
  • Боже как можно перестать смотреть в эти глаза?
  • Лучик солнца, лучшая, люблю очень
  • Какая бусинка
  • Вы проста красавица
  • Такая милашка!
  • Як завжди неперевершена
  • Красотка
  • Така щаслива
  • Неймовірна
  • Фантастична
  • Неземна красуня

Скриншот комментариев

Кстати, фото стало одним из серии снимков, на которых Тина позирует в меланжевом свитере-оверсайз. Фотосет был сделан в США этим летом.

Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль восхитила кокетливым образом в розовом мини платье.

С короткой стрижкой и без красной помады: вышел фильм "Бывшие" с Тиной Кароль Такие милые: Тина Кароль показала, как общается с 10-летним сыном
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь