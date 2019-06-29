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"Такая романтичная!" Счастливая Леся Никитюк умилила фотосессией с лошадью

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2019 - 18:34
"Такая романтичная!" Счастливая Леся Никитюк умилила фотосессией с лошадью
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая не упустила возможности показать и стройные формы

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк всегда находит, чем порадовать свою многотысячную армию подписчиков в Instagram. Поклонники с нетерпением ждут новых постов и сториз от Леди Ле, взахлеб обсуждая ее "образы дня" и всегда отмечая фирменное чувство юмора звезды, которая ко всему привыкла подходить с присущим ей позитивом и задором. На свежем фото Леся предстала перед поклонниками в романтическом образе вместе с очаровательным парнером по фотосесии – конем по кличке Персик.

Леся держит лошадь за поводья и прижимается к ней. На шоувумен – белоснежный топ, оголивший ее плоский животик, а также свободные штаны с боковыми карманами песочного оттенка. Она обезоруживающе улыбается на камеру и выглядит счастливой и довольной.

"Леся. Лошадь", - коротко подписала снимки Леди Ле, попутно добавив хештеги: мимимишка, няняняшка, выходной, конь Персик.

&quot;Такая романтичная!&quot; Счастливая Леся Никитюк умилила фотосессией с лошадью

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники с интересом рассматривали кадры, после чего оставили для теледивы множество теплых слов и искренних комплиментов.

&quot;Такая романтичная!&quot; Счастливая Леся Никитюк умилила фотосессией с лошадью

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всегда солнечная Леся", "Какая красота!", "Крутое фото! Супер!", "Леся Ивановна, вы бомба!", "Лесюня, ты такая романтичная", "Леся! Все фотки всегда классные! Но эта просто супер!", "А счастливая какая! Прямо сияет!", "Лесюня! Обожаю твою улыбку. Будь счастлива!", "Леся, вы очень настоящая на этой фтографии!" - отмечали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала фото из родного Хмельницкого в любимом перешитом мамином платье.

Напомним, что Леся Никитюк навестила шоумена и своего коллегу Сергея Притулу, который сломал ногу и готовится к сложной операции.

К слову, Леся Никитюк засветила округлые формы в бикини на отдыхе. 

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