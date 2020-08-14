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Такая настоящая! Настя Каменских очаровала лицом без макияжа на ярком фото

Пятница 14 августа 2020 10:58
Такая настоящая! Настя Каменских очаровала лицом без макияжа на ярком фото
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица поделилась фотовоспоминанием

Настя Каменских делится с поклонниками своими яркими воспоминаниями с отдыха и напоминает, что лето на исходе, поєтому стоит наслаждатся каждым солнечным деньком и не терять времени зря. В подтверждение этому она опубликовала яркое фото у моря под пальмами, на котором позирует без макияжа.

Певица предстала перед поклонниками без грамма косметики в черно-белой легкой тунике за завтраком. Она чуть подалась вперед и смотрит прямо в камеру, убрав назад мокрые волосы.

"Я закрываю глаза, я отправляюсь туда. Где шумит океана волшебная бирюза. Воспоминание, которое пахнет морем и свежим морским ветром", - подписала она кадр.

Такая настоящая! Настя Каменских очаровала лицом без макияжа на ярком фото

Настя Каменских показала завтрак у моря (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники сошлись во мнении, что без макияжа Настя выглядит мило и естественно.

  • Какая нежная тут
  • Прекрасная
  • Такая милая
  • Дуже гарна, така справжня , щира
  • Шикарное фото
  • Какая здесь милая
  • Такая скромная и красивая
  • Какая же ты красивая

Скриншот комментариев

Ранее певица напомнила о том, как быстротечны летние деньки. "Лето в этом году как-то особенно быстро пролетает! А так хочется удержать его и сполна насладиться солнечными теплыми деньками", - призналась она.

Напомним, что ранее Настя Каменских в розовом ажурном мини восхитила фото на берегу океана.

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