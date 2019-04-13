Такая настоящая: Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой

Певица поделилась теплым снимком без макияжа
Бывшая участница группы "ВИА Гра", очаровательная Надежда Мейхер не боится экспериментировать со стилем и делиться в сети честными фото, на которых она запечатлена без косметики и стильной укладки. Не так давно певица сделала короткую стрижку и стала выглядеть еще моложе и задорнее. Новым фото в Instagram артистка просто-таки покорила своих фанов.
На снимке 37-летняя Надя запечатлена на фоне шторы в черном свитере и украшении-чокере. Волосы знаменитости слегка растрепаны, при этом сама она лучезарно улыбается на камеру.
"Ажурная жизнь", - лаконично подписала Мейхер публикацию.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Простота и естественная красота певицы вызвали активный отклик у ее фолловеров - они буквально забросали ее комплиментами, отметив, что она очень солнечная и настоящая.
Как сообщалось ранее, недавно Надежда Мейхер сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак в мелодраме "Ничто не случается дважды".
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