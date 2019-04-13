Такая настоящая: Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица поделилась теплым снимком без макияжа

Бывшая участница группы "ВИА Гра", очаровательная Надежда Мейхер не боится экспериментировать со стилем и делиться в сети честными фото, на которых она запечатлена без косметики и стильной укладки. Не так давно певица сделала короткую стрижку и стала выглядеть еще моложе и задорнее. Новым фото в Instagram артистка просто-таки покорила своих фанов.

На снимке 37-летняя Надя запечатлена на фоне шторы в черном свитере и украшении-чокере. Волосы знаменитости слегка растрепаны, при этом сама она лучезарно улыбается на камеру.

"Ажурная жизнь", - лаконично подписала Мейхер публикацию.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Простота и естественная красота певицы вызвали активный отклик у ее фолловеров - они буквально забросали ее комплиментами, отметив, что она очень солнечная и настоящая.

"Вы очень красивая женщина, Надежда"

"Естественно и красиво"

"Обожаю, самая красивая женщина из всех возможных вариантов виа гры, никакая Брежнева и седокова рядом не стояли"

"Вы такая солнечная!"

"Какая настоящая и красивая!!!"

"Всегда прекрасна!!!"

"Такая настоящая"

"Вы прекрасна и натуральная, вы пример для подражания"

"Очень похожа на Жюльет Бинош"

"Какая чудесная, живая и солнечная фотография. Заставляет улыбнуться"

"Естественная и простая!!!"

Как сообщалось ранее, недавно Надежда Мейхер сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак в мелодраме "Ничто не случается дважды".

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