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Такая настоящая: Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2019 - 17:16
Такая настоящая: Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица поделилась теплым снимком без макияжа

Бывшая участница группы "ВИА Гра", очаровательная Надежда Мейхер не боится экспериментировать со стилем и делиться в сети честными фото, на которых она запечатлена без косметики и стильной укладки. Не так давно певица сделала короткую стрижку и стала выглядеть еще моложе и задорнее. Новым фото в Instagram артистка просто-таки покорила своих фанов.

На снимке 37-летняя Надя запечатлена на фоне шторы в черном свитере и украшении-чокере. Волосы знаменитости слегка растрепаны, при этом сама она лучезарно улыбается на камеру.

"Ажурная жизнь", - лаконично подписала Мейхер публикацию.

Такая настоящая: Надежда Мейхер очаровала сеть естественной красотой

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Простота и естественная красота певицы вызвали активный отклик у ее фолловеров - они буквально забросали ее комплиментами, отметив, что она очень солнечная и настоящая.

  • "Вы очень красивая женщина, Надежда"
  • "Естественно и красиво"
  • "Обожаю, самая красивая женщина из всех возможных вариантов виа гры, никакая Брежнева и седокова рядом не стояли"
  • "Вы такая солнечная!"
  • "Какая настоящая и красивая!!!"
  • "Всегда прекрасна!!!"
  • "Такая настоящая"
  • "Вы прекрасна и натуральная, вы пример для подражания"
  • "Очень похожа на Жюльет Бинош"
  • "Какая чудесная, живая и солнечная фотография. Заставляет улыбнуться"
  • "Естественная и простая!!!"

Как сообщалось ранее, недавно Надежда Мейхер сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак в мелодраме "Ничто не случается дважды".

Также мы писали о том, что Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

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