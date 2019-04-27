"Такая красивая": Алина Гросу покорила фанов эффектным фото

Певица показала поклонникам образ из нового клипа
Алина Гросу нередко публикует на своей страничке в соцсети довольно откровенные и эпатажные снимки, наглядно демонстрируя, что давно уже повзрослела. 23-летняя певица порадовала фанов новым фото в эффектном образе - судя по всему, из ее будущего нового клипа. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото артистка запечатлена в черном платье с белым воротником и объемными рукавами. Ее длинные светлые волосы красиво переброшены через плечо. Алина стоит вполоборота к камере и томно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Гросу оставила несколько рифмованных строчек - как предположили поклонники, из ее новой песни.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Ты, как допинг опасный
Проникающий в кровь...
Мои губы так горят,
Поцелуй - яд,
Отравляй меня -
Воскресну я вновь", - написала исполнительница.
Подписчикам очень понравился подобный образ артистки - они засыпали ее комплиментами, а также отметили, что очень ждут выхода новой песни и клипа.
Ранее стало известно о том, что Алина Гросу готовится идти под венец. О том, что певица собралась замуж, проболталась ее крестная, известная украинская поп-дива Ирина Билык.
А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.
Кстати, Алина Гросу вернулась к любимому занятию через 10 лет.