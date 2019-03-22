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"Такая худенькая": Тина Кароль в экстремально коротком платье блеснула точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 13:03
"Такая худенькая": Тина Кароль в экстремально коротком платье блеснула точеной фигурой
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль отметили, что их любимица стала еще стройнее

Тина Кароль никогда не перестает интриговать поклонников то и дело публикуя на своей instagram-страничке иногда романтичные и нежные, а иногда достаточно откровенные и провокационные снимки. И делает это регулярно, демонстрируя очень яркие и глянцевые fashion-фото. Не стало исключениеми и недавнее фото.

Так, на представленном снимке Тина позирует в ультракоротком черном платье с оригинальными декоративными элементами. На груди – три банта, украшенные по краям искусственными бриллиантами. Точно такая же декоративная оборка – на краю платья. Отмечается, что платье от украинского дизайнера Marianna Senchina, сезона осень-зима 2018/19. Стоимость такого платья – более €450.

Свой образ Тина Кароль дополнила украшениями. Мейкап – неизменно с акцентом на алые губы певицы, "фирменный" цвет украинской исполнительницы.

Тина Кароль

Восхитительная Тина Кароль

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Видео: .instagram.com/tina_karol

Отметим, что ранее певица уже делилась фото из данной фотосессии. Только тогда Кароль позировала на высоком стуле, элегантно сложив ноги одна на другу. И мы видим в целом образ Тины, которые дополняют колготки-сеточка и открытые лаковые босоножки.

Тина Кароль

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы поспешили буквально засыпать ее восторженными отзывами. Кстати, многие фанаты исполнительницы подчеркнули, что на фото Тина выглядит очень стройной.

  • Как всегда, безупречна!
  • Кислород на исходе!
  • Люблю тебя до Луны и обратно.
  • Это слишком красиво для моих глаз.
  • Тина и короткие юбочки - моя любимая коллаборация.
  • Красоточка! Ах, эти ноги даются лишь немногим. Нереальная!
  • Господи, женщина, ты сводишь с ума!
  • Вот это хот! Непривычно видеть тебя в таком коротком, эти ножки!
  • Какая же ты все таки неземная!
  • Как мне нравится этот наряд!

Напомним, ранее солнечная Тина Кароль свела с ума романтичным образом "невесты"

Также до этого Тина Кароль очаровала сеть экспромонтом во время съемки шоу "Голос страны", исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.

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