"Так похожи": Ольга Фреймут очаровала сеть фото с младшей сестрой

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая трогательно поздравила сестру с днем рождения

Украинская телеведущая Ольга Фреймут не очень часто показывает поклонникам своих родных людей - впрочем, недавно она порадовала их, поделившись редким фото мужа Владимира Локотко с детьми. Также у нее есть младшая сестра Юлия, с которой, по словам Ольги, они лучшие подруги, несмотря на разницу в 10 лет.

24 августа у Юли был день рождения, и сестра трогательно и мило поздравила ее на своей Instagram-страничке. Фреймут опубликовала совместное фото в обнимку с сестрой, на котором они обе запечатлены в нарядных платьях, а у Ольги еще и тиара на голове.

В подписи к снимку она шутливо отметила, что очень неудачно получилась на нем, зато Юля - королева.

"Сестричка, ти молодша, але старша: вчуся у тебе мудрості. Всі слова - телефоном . А тут - фото. Де я "невдала"; а ти - Королева . З Днем народження Юля", - написала Фреймут-старшая.

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Растроганная Юля тут же ответила любимой сестричке.

"Перша наша фотографія де ти "невдала". Сестричка моя, люблю тебе сильно-сильно! Ти знаєш!" - отметила девушка в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Подписчики Фреймут присоединились к поздравлениям, а также заметили, что сестры очень похожи друг на друга.

Ви неперевершена завжди

Які ви красуні

Иметь сестру, думаю,-это удача

Юлічка, з днем народження. Будь щаслива

Обожаю вас, с днём рождения Юленька

Так похожи

Найдорожчі наші

Красуні! Юленька, з Днем Народження!!

Красавицы,приятно смотреть на таких молодых женщин

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее Ольга Фреймут снялась вместе с сестрой Юлией в стильной фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar, а также рассказала о том, какие между ними сложились отношения.

Также Ольга Фреймут очаровала "невинным" образом в романтичном платье в бельевом стиле. Кстати, ведущая отметила, что платье – от украинского бренда Lake Studio.