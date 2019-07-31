"Так не хватает": Топалов растрогал сеть признанием о близком человеке

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал своего отца

Влад Топалов привык делиться с поклонниками своими мыслями и переживаниями в соцсети. Муж Регины Тодоренко часто публикует философские рассуждения о жизненных ценностях под фото, а также записывает видеообращения из машины, каждый раз поднимая животрепещущие темы. Так, под новым снимком, на котором Влад запечатлен вместе со своим отцом Михаилом Генриховичем, он решил поговорить о роли родителей в жизни ребенка.

На фото Топалов-старший в легкой бирюзовой рубашке и белых брюках позирует перед фотографом, обнимая сына за плечи.

Фото: Влад Топалов с отцом (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Воспользовались случаем единственной встречи за лето, чтобы побыть вдвоём, поговорить о жизни, о воспитании, о сыновьях, отцах, внуках и дедах! Спасибо, Папа, за эти счастливые мгновения! Люблю тебя и уже скучаю! Так не хватает вот такого в жизни. Все куда-то мчимся, а на самом деле, нашим детям нужны просто мы! Не наши деньги или работа.... а просто МЫ! Делаем выводы и двигаемся дальше, вместе, крепко и одной большой семьей или, правильнее сказать – кланом", - оставил музыкант мотивирующий текст под душевным кадром.

В комментариях поклонники Влада разделили его точку зрения на семейные ценности, а также отметили сходство Михила Генриховича и его сына.

Фото: Влад Топалов с отцом (instagram.com/vladtopalovofficial)

Кроме того, кто-то из пользователей заметил, что музыкант вместе с папой трогательно спел дуэтом на собственной свадьбе в Италии, а артист пообещал позже поделиться видео семейного выступления.

Скриншот комментариев

"Владичка, ты счастливый человек, у тебя есть замечательный папа", "Красавцы! Семья это главное!! Жизнь так быстротечна берегите каждую минуту вместе!", "Золотые слова", "Влад, вы замечательный сын", "Какой красивый папа", "Какие правильные слова!", "Какие правильные у Вас жизненные и семейные установки, сейчас это бооольшая редкость! П. с: Папа у Вас крутецкий!", "Очень похожи!, "Два красавца", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Топалов поделился фото со свадьбы сестры Алины, спровоцировав шквал вопросов о Регине Тодоренко.

Ранее Влад Топалов сделал трогательное признание о свадьбе с Региной Тодоренко в Италии и поделился своими переживаниями.