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"Так вы гимнастка?": Лилия Ребрик похвасталась растяжкой в воздухе

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.01.2019 - 17:56
"Так вы гимнастка?": Лилия Ребрик похвасталась растяжкой в воздухе
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала, как нужно начинать рабочую неделю

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая покорила сеть драйвовым танцем, продемонстрировала необычный способ начать рабочую неделю, а также похвасталась впечатляющей растяжкой и грациозностью. На своей странице в Instagram она опубликовала впечатляющее видео.

В ролике Лилия запечатлена в студии утреннего шоу "Ранок з Україною". Ведущая в красивом красном платье с разрезом на бедре стоит на желтом диване, после чего синхронно с соведущим высоко подпрыгивает. При этом Ребрик принимает в воздухе красивую позу.

"Мы уже проснулись!!! А вы? Вот такое оригинальное начало рабочей недели!!! Мы в эфире! Платье – не повод не прыгать от счастья", – написала телезвезда.

Видео: (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от спортивной формы и грации Лилии.

"Оце так прокинулись!!! Клас! Як би так усі стрибали з ранку, то вже на цілий день би вистачило енергіі";

"Ого какие прыгучие! Чья идея, признавайтесь?";

"Ого так вы гимнастка?";

"Супер так пiдстрибувати";

"О, я бы вечность смотрела на этот потрясающий прыжок";

"Классные! Огонь";

"Как красиво летаете!";

"Доброе утро! Классное настроение Вы делаете нам с утра! Хорошего дня вам и пусть этот заряд энергии Вас не покидает! Вы лучшая!" - пишут подписчики в комментариях.

&quot;Так вы гимнастка?&quot;: Лилия Ребрик похвасталась растяжкой в воздухе

&quot;Так вы гимнастка?&quot;: Лилия Ребрик похвасталась растяжкой в воздухе

Скриншот комментариев: (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что недавно Лилия Ребрик трогательно поздравила своего мужа с годовщиной.

Мы также писали о том, что Лилия Ребрик примерила образ "Матери драконов" из культового сериала "Игра престолов". 

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Новости Украины растяжкаЛилия Ребрикведущая
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