Сюрприз от судьи, звезды 90-х и слезы Поляковой: чем удивит премьера шоу Х-фактор

Судьи шоу Х-Фактор: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Кондратюк (фото: пресс-служба СТБ)

На кастинге первого эфира шоу Х-Фактор появятся звезды 90-х

Легендарное вокальное шоу Х-фактор на СТБ приглашает на грандиозное празднование своего 10 дня рождения. Топ-артисты украинского шоу-бизнеса поздравят Х-фактор с Днем рождения как на сцене, так и за кулисами шоу. И уже для первого выпуска сюрприз приготовила новая судья шоу, поп-дива Оля Полякова, которая взорвет сцену-Х своим выступлением.

Участники проекта тоже не перестают удивлять. Одной из тех, кто выйдет на сцену Х-фактора, станет девушка со сценическим именем Эйра. В шоу-бизнесе она давно, только известна не как певица, а как автор знаменитых хитов. Ее песня есть и в репертуаре судьи шоу Оли Поляковой.

"Мои песни поют разные артисты, такие как Злата Огневич, Ivan Navi, Alyosha, Андриана, - рассказывает девушка. – Их слушают по всей Украине".

Но сейчас Эйра мечтает реализоваться и как артистка. Дадут ли требовательные судьи шоу ей такую возможность?

Первый выпуск Х-фактор 10 сезон зрители увидят уже в эту субботу, 14 сентября (фото: пресс-служба СТБ)

Другая участница, Маша Метельская, уже приходила на проект в 6 сезоне, но не одна, а в составе трио "Инжир". Тогда коллектив дошел до финального этапа тренировочного лагеря, но в прямые эфиры им попасть так и не удалось. В этот раз Маша надеется на второй шанс.

А также на кастинге появятся звезды 90-х и человек, который лечит расстройства психики своим пением. Кого Настя Каменских заставит раздеться прямо на сцене, и кто доведет до слез Олю Полякову, увидим уже в субботу, 14 сентября в 19:00 в премьерном выпуске 10 сезона шоу Х-фактор на СТБ.

Судьи шоу: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Кондратюк.

Ведущая: Даша Трегубова.

Напомним, ранее Каменских рассказала о конкуренции на Х-факторе среди членов жюри.