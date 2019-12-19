Сын Топалова и Тодоренко впервые попал на обложку глянца

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара снялась со своим ребенком для российского глянца

Знаменитая украинская певица Регина Тодоренко и ее супруг из РФ - певец Влад Топалов - снялись со своим годовалым сыном Майклом для обложки российского глянцевого издания "ОК".

Интересно, что это первая съемка малыша для глянца и новогодняя съемка в принципе. О чем сообщил счастливый папа на своей страничке в Instagram. Влад Топалов разместил обложку номера и написал трогательные слова о своей семье.

"Наша первая новогодняя съемка! Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи! Дорогой Вадим Верник, спасибо огромное тебе и всей команде Невероятно быстро и супер-красиво! Спасибо всем! Фантастика! Управились за пару часов без единой заминки! Так не бывает! Спасибо! Вы - нереальные. Спасибо фотографу! С Наступающим, дорогие подписчики!" - написал он в сети.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Вдогонку Влад Топалов опубликовал забавное фото с сыном, одетым в костюм джентельмена.

"Срооооочно сожрать! Сроооочно! Эту булку я хочу срочно сожрать! Моя сладость и радость! Уже мой учитель! Мое сердце и моя жизнь! Абсолютная любоф!" - подписал кадр он.

Влад Топалов с сыном (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов чуть более года назад впервые стали родителями - 5 декабря на свет появился их сыночек Михаил, которого в семье ласково зовут Майклом. В день рождения малыша звездные родители трогательно поздравили его в сети и поделились милыми фото с ребенком, однако лишь сейчас Тодоренко раскрыла, как же отметили важную дату. На своей странице в Instagram она опубликовала милое и веселое видео с вечеринки для Майкла.