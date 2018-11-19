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Сын Тины Кароль отпраздновал 10-летие в Англии: трогательное видео

Lite » Звезды 19.11.2018 - 17:27
Сын Тины Кароль отпраздновал 10-летие в Англии: трогательное видео
Фото: Тина Кароль с сыном (коллаж РБК-Украина)

Веня поблагодарил всех за поздравления

Сыну известной украинской певицы Тины Кароль, которая поделилась тремя составляющими личного счастья, 18 ноября исполнилось 10 лет. Звездная мама устроила по этому поводу веселый праздник для него и его друзей.

На фан-странице Кароль в Instagram появилось видео с вечеринки, на котором Вениамин задувает свечи на именинном торте, а ребята поют ему "Happy birthday".

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

Так как мальчик учится в Англии, торжество состоялось именно там. Ребята явно отлично провели время.

Также был опубликован ролик, в котором сын Кароль благодарит всех на украинском и английском языках за поздравления. 

"Спасибо за ваши поздравления. Очень-очень спасибо", - говорит на видео Вениамин.

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

Пользователи сети растрогались видео и отметили, что мальчик очень похож на маму.

Сын Тины Кароль отпраздновал 10-летие в Англии: трогательное видео

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

В фотоблоге также были опубликованы трогательные снимки Тины с сыном. 

Сын Тины Кароль отпраздновал 10-летие в Англии: трогательное видео

Сын Тины Кароль отпраздновал 10-летие в Англии: трогательное видеоФото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/_fantina)

Напомним, Тина Кароль родила Вениамина в 2008 году от супруга Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году.

Ранее мы писали о том, что сын Кароль повеселил украинцев в свой день рождения. Веня решил сделать подарок сам себе и поклонникам своей мамы и записал забавную песенку "Бэтмен, давай танцевать!".

Отметим, что Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.

Также мы сообщали, что Тина Кароль разрыдалась перед выступлением на Танцах со звездами

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина).

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