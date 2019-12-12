11-летний сын Потапа удивил рассуждениями о Чернобыле (видео)

Алексей и Андрей Потапенко (Фото: instagram.com/realpotap)

Андрей Потапенко снялся в видео о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Сын популярного украинского продюсера Алексея Потапенко Андрей снялся в ролике, посвященном катастрофе на Чернобыльской АЭС. В видео можно увидеть 11-летнего мальчика, который выглядит взрослым не по годам.

"Эта авария в Чернобыле очень повлияла на нас всех и впервые я узнал о ней во время игры "Сталкер", где рассказывается о заброшенной Припяти. Но недавно вышел сериал "Чернобыль" (производства HBO, - прим. ред.), где показывается все очень реалистично. Мне было очень тяжело после него, потому что я понимал и чувствовал, что тогда происходило, как людям было страшно", - сказал Андрей Потапенко, сидящий в полумраке за столом.

Затем мальчик набрал номер на стационарном телефоне и произнес следующее: "Я звоню в 1986 год, я хочу знать правду, не художественную и недорисованную, а такую, какая она есть", - резюмировал он.

"Я хочу что бы мой сын и его поколение знали правду и передавали память следующим генерациям, я хочу чтобы они знали о героях, учились на ошибках и никогда не допускали возможности нового Чернобыля", - призвал потап в подписи к видео.

Андрей Потапенко (Видео: instagram.com/realpotap)

Отметим, что взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года – мир стал свидетелем одной из самых ужасных катастроф в истории человечества. Утечку радиации в результате взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС приравнивают к взрыву 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

Напомним, ранее Потап проговорился, как любит встречать Новый Год.