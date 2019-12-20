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Сын Потапа трогательно поздравил маму с днем рождения (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 12:32
Сын Потапа трогательно поздравил маму с днем рождения (фото)
Андрей Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)

Андрей Потапенко выложил фото со своей мамой Ириной Горовой

Сын знаменитого украинского продюсера Алексея Потапенко Андрей выложил на свою страницу в Insatgram фото со своей мамой Ириной Горовой в честь ее 42-летия.

На снимке можно увидеть, как Горовая целует в щеку 11-летнего Андрея Потапенко.

Мама и сын одеты практически одинаково. На них - белые футболки и кожаные куртки черного цвета.

"Мамуля моя дорогая! С днем рождения тебя! Желаю много счастья, здоровья и любви! Ты у нас самая лучшая и красивая!" - трогательно подписал кадр сын Потапа.

Сын Потапа трогательно поздравил маму с днем рождения (фото)

Ирина Горовая и Андрей Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)

Горовая поспешила с ответом и не менее трогательно написала в комментариях: "Любимый мой!".

Другие пользователи сети также принялись поздравлять бывшую жену Потапа с днем рождения:

  • Такие милахи!
  • Поздравляю маму с днем рождения! Она у тебя умничка и очень крутая женщина. Здоровья крепкого, счастья, любви ей и всего самого наилучшего!
  • Поздравляй свою красавицу!
  • Андрюха, с ДР твою маму, береги ее, здоровья ей.
  • С днем рождения твою маму!

Сын Потапа трогательно поздравил маму с днем рождения (фото)

Скриншот: instagram.com/potapchiq

Сын Потапа трогательно поздравил маму с днем рождения (фото)

Скриншот: instagram.com/potapchiq

Сын Потапа трогательно поздравил маму с днем рождения (фото)

Скриншот: instagram.com/potapchiq

Напомним, ранее Андрей Потапенко снялся в ролике, посвященном катастрофе на Чернобыльской АЭС. В видео можно увидеть 11-летнего мальчика, который выглядит взрослым не по годам.

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