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Снова свободна: Вика из НеАнгелов сделала признание о личной жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 12:28
Снова свободна: Вика из НеАнгелов сделала признание о личной жизни
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица рассказала, что ее сердце сейчас открыто

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха недавно отпраздновала день рождения - 13 декабря певице исполнилось 34 года. Артистка с удовольствием поделилась яркими фото с вечеринки с близкими и друзьями на своей страничке в Instagram - и на них не было ее бойфренда. Как оказалось, пара больше не вместе. Об этом девушка призналась в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

По словам Виктории, она открыта к новым отношениям.

"Я сегодня одна, на сегодняшний день одна у себя. И мое сердце открыто", - заявила исполнительница.

Несмотря на разочарование в отношениях, артистка не теряет надежду встретить настоящую любовь и быть счастливой.

"Я надеюсь, что все-таки я обрету то счастье, гармонию, женское счастье, о котором мечтаю всю жизнь", — добавила солистка НеАнгелов.

Видео: Вікторія Сміюха знову самотня Зірковий шлях (youtube.com/Канал Украина)

Напомним, что Вика скрывала личность своего парня, говоря лишь, что она счастлива и уже даже готовится к свадьбе.

Лишь один раз она опубликовала фотографию, на которой хвасталась роскошным обручальным кольцом, держа за руку загадочного мужчину, но позже ее удалила.

Снова свободна: Вика из НеАнгелов сделала признание о личной жизни

Фото: Виктория Смеюха показала кольцо (instagram.com/vikanablack)

Никаких деталей о причинах расставания с возлюбленным певица раскрывать не стала.

Отметим, что на крайних фото в своем блоге она выглядит счастливой и позирует на фоне яркой новогодней елки.

Снова свободна: Вика из НеАнгелов сделала признание о личной жизниСнова свободна: Вика из НеАнгелов сделала признание о личной жизни

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что недавно Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в платье в духе 1920-х.

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Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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