Свежо и оригинально: появилась современная версия "Щедрика"
Видео: YouTube/Artur
Украинский музыкант-мультиинструменталист и саунд-продюсер Danielyan (Артур Даниелян), известный по работе с группами "Без Обмежень", "Тартак" и "Фіолет", и исполнитель и художник Дима Сазонов записали современную техно-версию "Щедрика" Николая Леонтовича в поддержку детей из детского дома.
Для того, чтобы композиция появилась на свет, артисты использовали Ableton Push и аналоговые синтезаторы.
Отметим, что музыканты защедрували ради доброго дела. Деньги, которые можно перечислить до 18 января с назначением платежа "Техно-Щедрик собирает деньги для детей" на карту 4149 4993 4058 2004, будут направлены в один из детских домов.
Артур Даниелян и Дима Сазонов (фото: пресс-служба)
8 интересных фактов о великом произведении Николая Леонтовича:
- В этом году "Щедрику" исполняется 100 лет и это до сих пор самая популярная рождественская песня.
- Над созданием "Щедрика" Леонтович работал 18 лет и исправлял произведение 5 раз.
- На эту музыкальную композицию существует около 350 интерпретаций для хоров, оркестров, поп- и рок-исполнителей.
- "Щедрик" звучит в таких фильмах, как "Семейка Адамсов", "Рождественские каникулы", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Один дома" и тому подобное.
- Также композицию не обошли вниманием создатели сериалов и ситкомов: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist и Legends of Tomorrow.
- Впервые американскую версию "Щедрика" использовали в рекламе шампанского в 1970 году. Позже мелодия звучала в рекламах ноутбуков Dell, нижнего белья Victoria's Secret, автомобилей КIА, GPS-навигаторов Garmin, магазина Kmart и других.
- Более 50 ремиксов на "Щедрик" звучат на радио по всему миру.
- Ежегодно в YouTube заливается более 100 ремиксов на "Щедрик" и Сarol of the bells в стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass и др.
Напомним, ранее украинские исполнители спели колядку в стиле рэп.