Свежо и оригинально: появилась современная версия "Щедрика"

Видео: YouTube/Artur

Украинский музыкант-мультиинструменталист и саунд-продюсер Danielyan (Артур Даниелян), известный по работе с группами "Без Обмежень", "Тартак" и "Фіолет", и исполнитель и художник Дима Сазонов записали современную техно-версию "Щедрика" Николая Леонтовича в поддержку детей из детского дома.

Для того, чтобы композиция появилась на свет, артисты использовали Ableton Push и аналоговые синтезаторы.

Отметим, что музыканты защедрували ради доброго дела. Деньги, которые можно перечислить до 18 января с назначением платежа "Техно-Щедрик собирает деньги для детей" на карту 4149 4993 4058 2004, будут направлены в один из детских домов.

Артур Даниелян и Дима Сазонов (фото: пресс-служба)

8 интересных фактов о великом произведении Николая Леонтовича:

В этом году "Щедрику" исполняется 100 лет и это до сих пор самая популярная рождественская песня.

Над созданием "Щедрика" Леонтович работал 18 лет и исправлял произведение 5 раз.

На эту музыкальную композицию существует около 350 интерпретаций для хоров, оркестров, поп- и рок-исполнителей.

"Щедрик" звучит в таких фильмах, как "Семейка Адамсов", "Рождественские каникулы", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Один дома" и тому подобное.

Также композицию не обошли вниманием создатели сериалов и ситкомов: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist и Legends of Tomorrow.

Впервые американскую версию "Щедрика" использовали в рекламе шампанского в 1970 году. Позже мелодия звучала в рекламах ноутбуков Dell, нижнего белья Victoria's Secret, автомобилей КIА, GPS-навигаторов Garmin, магазина Kmart и других.

Более 50 ремиксов на "Щедрик" звучат на радио по всему миру.

Ежегодно в YouTube заливается более 100 ремиксов на "Щедрик" и Сarol of the bells в стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass и др.

Напомним, ранее украинские исполнители спели колядку в стиле рэп.