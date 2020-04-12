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Такие светлые! Солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 16:25
Такие светлые! Солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поздравила поклонников с праздником

Лилия Ребрик проводит карантин на даче с детьми Полиной и Дианой и мужем Андреем Диким. Телеведущей приходится отлучаться по рабочим вопросами, ведь она работает неделя через неделю в прямом утреннем эфире, но остальное время посвящает исключительно семье. Так она блистает в различных образах на телеэкранах, а домашней обстановке предпочитает комфорт и удобство. Тем более на природе и открытом воздухе хочется, чтобы ничто не сковывало движений! Лилия очаровывает фото с доченьками и мужем, а праздник Вербное воскресенье, которое отмечают 12 апреля, стал отличным поводом сделать фотосет на дачном участке.

Теледиве с охапкой "котиков" в руках обнимает младшую доченьку Полину и лучезарно улыбается в камеру. Мама и девочка одеты комфортно и тепло, Лилия предпочла total white образ и разместилась на подушке прямо на мощеной дорожке.

"Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Всіх зі святом Вербноі неділі! Бережіть свої родини і нехай у нас все буде добре", - оставила она поздравление.

Такие светлые! Солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики "дикой семейки" восхитились светлым праздничным кадром.

  • Такі гарні світлі, як і свято Вербноі неділі!
  • Яка прелесть!
  • Ви супер
  • Красотки
  • Які ви красиві з донечкою
  • Храни вас Господь, очень, очень красивая
  • Какие вы хорошенькие!
  • Красотки, круто
  • Найпозитивніша, найщиріша, найкраща. Вітаємо зі святом!

Скриншот комментариев

Также Лилия показала фото Дианы, которая спряталась за пушистыми "котиками". Девочка держит в руках букетик веточек ивы.

Такие светлые! Солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением

Фото: Младшая дочь Лилии Ребрик Полина (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик с Дианой и Полиной показали "фирменные" движения в рамках модного сетевого флешмоба.

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