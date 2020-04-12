Такие светлые! Солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поздравила поклонников с праздником

Лилия Ребрик проводит карантин на даче с детьми Полиной и Дианой и мужем Андреем Диким. Телеведущей приходится отлучаться по рабочим вопросами, ведь она работает неделя через неделю в прямом утреннем эфире, но остальное время посвящает исключительно семье. Так она блистает в различных образах на телеэкранах, а домашней обстановке предпочитает комфорт и удобство. Тем более на природе и открытом воздухе хочется, чтобы ничто не сковывало движений! Лилия очаровывает фото с доченьками и мужем, а праздник Вербное воскресенье, которое отмечают 12 апреля, стал отличным поводом сделать фотосет на дачном участке.

Теледиве с охапкой "котиков" в руках обнимает младшую доченьку Полину и лучезарно улыбается в камеру. Мама и девочка одеты комфортно и тепло, Лилия предпочла total white образ и разместилась на подушке прямо на мощеной дорожке.

"Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Всіх зі святом Вербноі неділі! Бережіть свої родини і нехай у нас все буде добре", - оставила она поздравление.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики "дикой семейки" восхитились светлым праздничным кадром.

Такі гарні світлі, як і свято Вербноі неділі!

Яка прелесть!

Ви супер

Красотки

Які ви красиві з донечкою

Храни вас Господь, очень, очень красивая

Какие вы хорошенькие!

Красотки, круто

Найпозитивніша, найщиріша, найкраща. Вітаємо зі святом!

Скриншот комментариев

Также Лилия показала фото Дианы, которая спряталась за пушистыми "котиками". Девочка держит в руках букетик веточек ивы.

Фото: Младшая дочь Лилии Ребрик Полина (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик с Дианой и Полиной показали "фирменные" движения в рамках модного сетевого флешмоба.