Такие светлые! Солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением

Ведущая поздравила поклонников с праздником
Лилия Ребрик проводит карантин на даче с детьми Полиной и Дианой и мужем Андреем Диким. Телеведущей приходится отлучаться по рабочим вопросами, ведь она работает неделя через неделю в прямом утреннем эфире, но остальное время посвящает исключительно семье. Так она блистает в различных образах на телеэкранах, а домашней обстановке предпочитает комфорт и удобство. Тем более на природе и открытом воздухе хочется, чтобы ничто не сковывало движений! Лилия очаровывает фото с доченьками и мужем, а праздник Вербное воскресенье, которое отмечают 12 апреля, стал отличным поводом сделать фотосет на дачном участке.
Теледиве с охапкой "котиков" в руках обнимает младшую доченьку Полину и лучезарно улыбается в камеру. Мама и девочка одеты комфортно и тепло, Лилия предпочла total white образ и разместилась на подушке прямо на мощеной дорожке.
"Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень. Всіх зі святом Вербноі неділі! Бережіть свої родини і нехай у нас все буде добре", - оставила она поздравление.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики "дикой семейки" восхитились светлым праздничным кадром.
Скриншот комментариев
Также Лилия показала фото Дианы, которая спряталась за пушистыми "котиками". Девочка держит в руках букетик веточек ивы.
Фото: Младшая дочь Лилии Ребрик Полина (instagram.com/liliia.rebrik)
Ранее Лилия Ребрик с Дианой и Полиной показали "фирменные" движения в рамках модного сетевого флешмоба.